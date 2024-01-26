Адвокат рассказал, как жертве домашнего насилия собрать доказательства и какие документы нужны

Домашнее насилие, к сожалению, в Украине встречается часто. Чтобы привлечь обидчика к ответственности в суде, нужно доказать его вину.

Какие доказательства и документы нужны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение адвоката Романа Симутина.

Если вы обращались в соответствующие службы, храните все документы, поданные вами, а также полученные от них. Такими доказательствами могут быть:

В полиции

копия заявления о совершении домашнего насилия;

копия протокола о совершении админправонарушения;

копия постановления о признании виновным обидчика и привлечении его к ответственности.

В медицинском заведении

заключение о состоянии здоровья и телесных повреждениях;

рецепт на лекарство;

направление на лечение;

чеки и квитанции.

В соцслужбе (при применении насилия к ребенку):

копия акта оценки потребностей семьи/ребенка;

копия отчета по результатам социального сопровождения семьи/ребенка;

копия решения о взятии ребенка на учет детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Доказательствами в суде также могут быть:

аудио/видеозаписи разговоров, угроз, шантажа;

видео действий обидчика, фото последствий насилия (синяки и царапины на теле);

поврежденные вещи;

скриншоты переписки в соцсетях;

свидетельские показания - родственников, соседей, друзей, коллег и т.д.

Помните и не бойтесь обращаться за помощью, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Для получения права помощи доказательства не обязательны. Юристы системы БПД объяснят какие доказательства нужны и как их можно получить. Телефон: 0 800 213 103