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Адвокат рассказал, как жертве домашнего насилия собрать доказательства и какие документы нужны

Пятница 26 января 2024 10:18
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Адвокат рассказал, как жертве домашнего насилия собрать доказательства и какие документы нужны Фото: Как доказать домашнее насилие (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Роман Симутин

Домашнее насилие, к сожалению, в Украине встречается часто. Чтобы привлечь обидчика к ответственности в суде, нужно доказать его вину.

Какие доказательства и документы нужны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение адвоката Романа Симутина.

Если вы обращались в соответствующие службы, храните все документы, поданные вами, а также полученные от них. Такими доказательствами могут быть:

В полиции

  • копия заявления о совершении домашнего насилия;
  • копия протокола о совершении админправонарушения;
  • копия постановления о признании виновным обидчика и привлечении его к ответственности.

В медицинском заведении

  • заключение о состоянии здоровья и телесных повреждениях;
  • рецепт на лекарство;
  • направление на лечение;
  • чеки и квитанции.

В соцслужбе (при применении насилия к ребенку):

  • копия акта оценки потребностей семьи/ребенка;
  • копия отчета по результатам социального сопровождения семьи/ребенка;
  • копия решения о взятии ребенка на учет детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Доказательствами в суде также могут быть:

  • аудио/видеозаписи разговоров, угроз, шантажа;
  • видео действий обидчика, фото последствий насилия (синяки и царапины на теле);
  • поврежденные вещи;
  • скриншоты переписки в соцсетях;
  • свидетельские показания - родственников, соседей, друзей, коллег и т.д.

Помните и не бойтесь обращаться за помощью, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Для получения права помощи доказательства не обязательны. Юристы системы БПД объяснят какие доказательства нужны и как их можно получить. Телефон: 0 800 213 103

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