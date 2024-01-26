Адвокат рассказал, как жертве домашнего насилия собрать доказательства и какие документы нужны
Домашнее насилие, к сожалению, в Украине встречается часто. Чтобы привлечь обидчика к ответственности в суде, нужно доказать его вину.
Какие доказательства и документы нужны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение адвоката Романа Симутина.
Если вы обращались в соответствующие службы, храните все документы, поданные вами, а также полученные от них. Такими доказательствами могут быть:
В полиции
- копия заявления о совершении домашнего насилия;
- копия протокола о совершении админправонарушения;
- копия постановления о признании виновным обидчика и привлечении его к ответственности.
В медицинском заведении
- заключение о состоянии здоровья и телесных повреждениях;
- рецепт на лекарство;
- направление на лечение;
- чеки и квитанции.
В соцслужбе (при применении насилия к ребенку):
- копия акта оценки потребностей семьи/ребенка;
- копия отчета по результатам социального сопровождения семьи/ребенка;
- копия решения о взятии ребенка на учет детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Доказательствами в суде также могут быть:
- аудио/видеозаписи разговоров, угроз, шантажа;
- видео действий обидчика, фото последствий насилия (синяки и царапины на теле);
- поврежденные вещи;
- скриншоты переписки в соцсетях;
- свидетельские показания - родственников, соседей, друзей, коллег и т.д.
Помните и не бойтесь обращаться за помощью, если вы стали жертвой домашнего насилия.
Для получения права помощи доказательства не обязательны. Юристы системы БПД объяснят какие доказательства нужны и как их можно получить. Телефон: 0 800 213 103
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