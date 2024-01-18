Адвокат розказав, як дізнатися, чи є ви у Реєстрі призовників

Як дізнатися, чи є ви у Реєстрі призовників

Правозахисник зазначає, що це робиться зокрема через інформаційні системи Мінцифри. Закон доповнили статтею 14-1 "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Електронний кабінет - це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг.

Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Водночас пропозицію щодо створення електронного сертифікату (цифрового військово-облікового документа) депутати не підтримали.

"Плюс у тому, що для цього не треба фізично іти до офісу ТЦК та СП", - зазначив адовкат

До Реєстру заноситимуться та зберігатимуться в базі даних Реєстру такі відомості

персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

До персональних даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста також пропонується віднести:

номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП;

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну;