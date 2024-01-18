Адвокат розказав, як дізнатися, чи є ви у Реєстрі призовників

Мобілізація в Україні продовжується. В оновленій статті 9 закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначили, що вказані особи мають право отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через Електронний кабінет.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.
Правозахисник зазначає, що це робиться зокрема через інформаційні системи Мінцифри. Закон доповнили статтею 14-1 "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".
Електронний кабінет - це персональний кабінет (захищений відокремлений веб-сервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов’язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг.
Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.
Водночас пропозицію щодо створення електронного сертифікату (цифрового військово-облікового документа) депутати не підтримали.
"Плюс у тому, що для цього не треба фізично іти до офісу ТЦК та СП", - зазначив адовкат
До персональних даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста також пропонується віднести:
номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;
дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП;
відомості про статус ветерана війни;
відомості по володіння іноземними мовами;
відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;
відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;
відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну;
відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;
відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;
відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами;
відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;
відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;
відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню - виконавчі документи;
відомості про осіб, зниклих безвісти.
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