Адвокат рассказал, как узнать, есть ли вы в Реестре призывников

Как узнать, есть ли вы в Реестре призывников

Правозащитник отмечает, что это делается, в частности, через информационные системы Минцифры. Закон дополнили статьей 14-1 "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

Электронный кабинет - это персональный кабинет (защищенный обособленный веб-сервис), с помощью которого призывнику, военнообязанному, прошедшему электронную идентификацию резервисту предоставляется доступ к информации о его персональных и служебных данных, а также к услугам.

Электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

В то же время, предложение о создании электронного сертификата (цифрового военно-учетного документа) депутаты не поддержали.

"Плюс в том, что для этого не нужно физически идти в офис ТЦК и СП", - отметил адовкат.

В Реестр будут заноситься и храниться в базе данных Реестра следующие сведения

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

К персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста также предлагается отнести :

номера средств связи и адреса электронной почты;

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП;

сведения о статусе ветерана войны;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;