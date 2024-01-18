Адвокат рассказал, как узнать, есть ли вы в Реестре призывников

Мобилизация в Украине продолжается. В обновленной статье 9 закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определили, что указанные лица имеют право получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через Электронный кабинет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Романа Симутина.
Правозащитник отмечает, что это делается, в частности, через информационные системы Минцифры. Закон дополнили статьей 14-1 "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".
Электронный кабинет - это персональный кабинет (защищенный обособленный веб-сервис), с помощью которого призывнику, военнообязанному, прошедшему электронную идентификацию резервисту предоставляется доступ к информации о его персональных и служебных данных, а также к услугам.
Электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.
В то же время, предложение о создании электронного сертификата (цифрового военно-учетного документа) депутаты не поддержали.
"Плюс в том, что для этого не нужно физически идти в офис ТЦК и СП", - отметил адовкат.
К персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста также предлагается отнести :
номера средств связи и адреса электронной почты;
дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП;
сведения о статусе ветерана войны;
сведения по владению иностранными языками;
сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;
сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;
сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;
сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;
сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;
сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;
сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;
сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;
сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;
сведения о лицах, пропавших без вести.
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