Адвокат пояснив, як чоловікам виїхати за кордон під час мобілізації

Як виїхати за кордон чоловікам під час мобілізації

Це правила стосується лише тих чоловіків, яких знято з військового обліку.

Так, правозахисник зазначив, що ці громадяни можуть перетнути кордон за певних умов.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби та спокійно їдете на кордон", - сказав Кравець.

Тобто вам потрібний закордонний паспорт, військовий квиток та довідка комісії про те, що ви непридатні до військової служби.

З якими хворобами людина не придатна до служби в армії