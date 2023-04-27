Адвокат объяснил, как мужчинам уехать за границу во время мобилизации

Как выехать за границу мужчинам во время мобилизации

Это правила касается только тех мужчин, которые сняты с военного учета.

Так, правозащитник отметил, что эти граждане могут пересечь границу при определенных условиях.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу", - сказал Кравец.

То есть вам нужно заграничный паспорт, военный билет и справку комиссии о том, что вы непригодны к военной службе.

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