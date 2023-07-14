Адвокат назвав "реальні способи" законного виїзду за кордон під час мобілізації

Як виїхати за кордон під час мобілізації

Ростислав запевняє, що Закону, який забороняє виїзд чоловіків закордон під час воєнного стану - немає.

"Під час розмови з прикордонниками - попросіть показати вам саме закон, який забороняє виїзд за кордон під час військового стану. Не указ Президента, РНБО, постанова Кабміну, а саме закон", - сказав він.

Кравець зазначив, що стаття 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" не передбачає такого обмеження.

За словами правозахисника, саме так політики залишають собі "лазівки" для виїзду за кордон, не залишаючи такого шансу решті.

Законні способи виїхати за кордон