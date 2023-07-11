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Повістку вручив двірник. Адвокат повідомив про нову "хитрість" ТЦК і пояснив, як реагувати

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Вівторок 11 липня 2023 12:16
Повістку вручив двірник. Адвокат повідомив про нову "хитрість" ТЦК і пояснив, як реагувати Чи може представник ЖЕКу вручати повістки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується, а повістки військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати різними способами. Наразі вручати їх та виклики в ТЦК передовірили обслуговуючій організації - ЖЕКу.

Чи можна вважати це доказом вручення та як реагувати, 0 розповів на новому відео адвокат Роман Сімутін.

Що потрібно знати

Так, уже кілька місяців у поштових скриньках та дверях почали масово з'являтися повістки та повідомлення про виклик для складання протоколу з ухваленням постанови про штраф. Подібне активно запроваджувалося і мало певний психологічний ефект, уточнив адвокат.

Але тепер у повідомленні про виклик вписується фраза, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговувальну організацію", тобто ЖЕК.

"А хто у нас працює з людьми й постійно на виду? Керівники та майстри ЖЕКу? Ага, куди там, цих ще спробуй, знайди та зрозумій. Фактично повістку з повідомленням вам вручили через двірника, якому насправді ніколи голову підняти за роботою, не говорячи про чергування під під'їздом для вручення викликів", - розповів Сімутін.

Думка адвоката щодо вручення повісток через ЖЕК

За словами Романа, фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена логіки. Мало того, це формулювання ще й свідчить проти самого ТЦК, бо таким чином вони документально розписуються, що жодного повідомлення людина не отримувала.

"Думаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів. А незабаром і цей спосіб зміниться якимось новим, мабуть, із застосуванням поштових голубів", - повідомив він.

Чи може двірник вручити повістку?

З юридичної точки зору двірник не може вручати повістки, бо не має повноважень, на відміну від начальника ЖЕКу.

"Хоча і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетесь - тоді вже не має значення, хто і яким чином її вручив", - резюмував правозахисник.

Читайте також, що буде, якщо прийти за повісткою із запізненням.

Нагадаємо, що адвокат розповів, як дізнатися, чи перебуваєте ви у розшуку.

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