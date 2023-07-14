Адвокат назвал "реальные способы" законного выезда заграницу во время мобилизации

Мобилизация в Украине продолжается, во время нее некоторые военнобязанные мужчины могут выезжать заграницу законными способами.
Какие "реальные способы" выехать из Украины во время войны объяснил адвокат Ростислав Кравец в своем новом видео.
Ростислав уверяет, что Закона, который запрещает выезд мужчин заграницу во время военного положения - нет.
"При разговоре с пограничниками - попросите показать вам именно закон, который запрещает выезд заграницу во время военного положения. Не указ Президента, СНБО, постановление Кабмина, а именно закон", - сказал он.
Кравец отметил, что статья 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" не предполагает такого ограничения.
По словам правозащитника, именно так политики оставляют себе "лазейки" для выезда заграницу, не оставляя такого шанса всем остальным.
Законные способы выехать заграницу
Как мы ранее писали, адвокат сообщил о новой "хитрости" ТЦК и объяснил, как реагировать.
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