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Адвокат назвал "реальные способы" законного выезда заграницу во время мобилизации

Фото: Как законно выехать заграницу во время войны (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается, во время нее некоторые военнобязанные мужчины могут выезжать заграницу законными способами.

Какие "реальные способы" выехать из Украины во время войны объяснил адвокат Ростислав Кравец в своем новом видео.

Как выехать заграницу во время мобилизации

Ростислав уверяет, что Закона, который запрещает выезд мужчин заграницу во время военного положения - нет.

"При разговоре с пограничниками - попросите показать вам именно закон, который запрещает выезд заграницу во время военного положения. Не указ Президента, СНБО, постановление Кабмина, а именно закон", - сказал он.

Кравец отметил, что статья 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" не предполагает такого ограничения.

По словам правозащитника, именно так политики оставляют себе "лазейки" для выезда заграницу, не оставляя такого шанса всем остальным.

Законные способы выехать заграницу

  • Самый эффективный способ выехать заграницу - это наличие у вас троих детей
  • Сопровождение людей с инвалидностью 2 и 3 группы. Вы должны вернуться вместе с этими лицами, а не по отдельности
  • Система "Шлях" (волонтерство)

Как мы ранее писали, адвокат сообщил о новой "хитрости" ТЦК и объяснил, как реагировать.

Читайте также, что будет, если прийти по повестке с опозданием.

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Мобилизация в Украине