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"У першу чергу це обов'язок": Найєм пояснив, чому не всі військові - герої

Масі Найєм (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий адвокат Масі Найєм ще у 2015 році, під час активної фази війни на Донбасі, розв'язаної росіянами, став на захист України зі зброєю в руках. З 24 лютого 2022-го він знову без жодних вагань пішов захищати країну на фронт. Однак Масі не вважає, що його дії - вияв героїзму.

Про це громадський діяч і військовослужбовець розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Захист України - героїзм чи обов'язок?

У 2015 році Найєм змінив професійний вектор і став військовослужбовцем. Під час служби перебував під Горлівкою та Авдіївкою у якості командира взводу 122-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

У 2022 році він знову долучився до ЗСУ вже як розвідник.

Однак, на думку Масі, захист країни від агресора - не є ознакою героїзму.

"У першу чергу це обов'язок. Якщо ми порівнюємо дії громадян України з діями громадян агресора, то, звісно, на фоні тих людей у Росії, які тікають від мобілізації, ми герої. Але ми не порівнюємо себе з лайном", - вважає військовий.

За його словами, для суспільства демократичної держави, яке любить свою країну, піти та захищати свою країну - це норма.

"Немає ніякого героїзму в моїх діях. Я сплатив податок, який я зобов'язаний цій державі віддати, тому що я громадянин України. Є закон, коли ти повинен прийти. Я прийшов", - каже Масі.

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