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"В первую очередь, это долг": Найем объяснил, почему не все военные - герои

Маси Найем (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Известный адвокат Маси Найем еще в 2015 году, во время активной фазы войны на Донбассе, развязанной россиянами, стал на защиту Украины с оружием в руках. С 24 февраля 2022-го он снова без колебаний пошел защищать страну на фронт. Однако Маси не считает, что его действия - проявление героизма.

Об этом общественный деятель и военнослужащий рассказал в интервью РБК-Украина.

Защита Украины - героизм или долг?

В 2015 году Найем сменил профессиональный вектор и стал военнослужащим. Во время службы находился под Горловкой и Авдеевкой в качестве командира взвода 122-го батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

В 2022 году он снова присоединился к ВСУ уже как разведчик.

Однако, по мнению Маси, защита страны от агрессора - не признак героизма.

"В первую очередь это долг. Если мы сравниваем действия граждан Украины с действиями граждан агрессора, то, конечно, на фоне убегающих от мобилизации людей в России мы герои. Но мы не сравниваем себя с дерьмом", - считает военный.

По его словам, для общества демократического государства, которое любит свою страну, пойти и защищать свою страну - это норма.

"Нет никакого героизма в моих действиях. Я уплатил налог, который я обязан этому государству отдать, потому что я гражданин Украины. Есть закон, когда ты должен прийти. Я пришел", - говорит Маси.

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