Адвокат Єфремова розповів, чому актор так напився в день ДТП

Михайло Єфремов став винуватцем смертельної ДТП (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо, чому Єфремов так сильно напився в день ДТП

Михайло Єфремов 8 червня скоїв смертельну ДТП в центрі Москви. Російський актор був у стані сильного алкогольного сп'яніння через те, що в той день у нього померла близька людина.

Про це розповів адвокат актора Ельман Пашаєв в інтерв'ю "МК.Ru". При цьому він не назвав ім'я близької людини, а тільки сказав, що це був друг Єфремова.

Пашаєв також спростував інформацію про те, що перед скоєнням аварії Єфремов влаштував скандал у місцевому пабі. За словами адвоката, актор заїхав в паб, щоб купити їжі, але там не було того, чого він хотів. При цьому ніякого конфлікту не було.

Щодо наркотиків, про які писали, що знайшли в організмі Єфремова, Пашаєв зазначив, що не може це коментувати, оскільки пов'язаний підпискою про нерозголошення інформації.

"Як тільки ситуація зміниться, я вам першому все детально розкажу. Можу сказати лише, що все що зараз пишуть про це – брехня!" – заявив адвокат.

Нагадаємо, що Єфремов на великій швидкості перетнув суцільну лінію і практично лоб в лоб зіткнувся з іншим автомобілем. Після аварії водія авто Сергія Захарова у важкому стані доправили в лікарню, де він помер.

Після ДТП Єфремов записав відео, в якому розкаявся за скоєне. При цьому сім'я загиблого відмовилась приймати вибачення і гроші від Єфремова.

Раніше скандальний російський актор Олексій Панін завив, що саджати у в'язницю Єфремова категорично не можна.

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Автор: Роман Мирончук