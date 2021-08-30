Адский отдых: в лагере под Львовом дети голодают в жуткой антисанитарии

Из детского лагеря "Соколятко" во Львовской области родители начали массово забирать детей. Путевки на отдых для детей из малообеспеченных семей выделило государство, но отдых превратился в настоящий кошмар.
Детали рассказали в сюжете ТСН.
Путевки в оздоровительный лагерь "Соколятко" предоставило государство, для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Родителям пришлось отплачивать только дорогу туда и обратно. Однако условия в лагере оказались такие, что дети начали просить родителей побыстрее забрать их домой.
Елена из Днепра преодолела почти 1000 километров, чтобы забрать своих двух дочерей из лагеря. Вместо трех недель девочки едва выдержали одну. У 12-летней Русланы на третий день начались проблемы со здоровьем – головная боль, тошнота, температура и резкая боль в животе. Врача директор вызывать не спешил и утверждал, что у девочки не отравление, а стресс. Якобы накануне она поссорилась с подругами и переволновалась.
Мама по телефону настояла на вызове скорой и девочку госпитализировали. Врач-педиатр поставила диагноз – функциональное расстройство желудка. Однако директор лагеря считает, что ничего страшного не произошло.
За одну смену из лагеря досрочно забрали уже около 50 детей. По словам руководства лагеря, дети просто тоскуют по дому. Однако родители сообщили, что дети недоедают и маются от скуки.
По словам детей, еда очень невкусная, порции маленькие и они часто ложились спать голодные. Вожатые вместо развлекательной и обучающей программы стояли на кухне, чтобы приготовить обед. Во всех помещениях лагеря – грязь, окна открыть, чтобы проветрить – невозможно.
Мама одного из мальчиков призналась, что через неделю приехала забирать сына из лагеря и была шокирована грязью вокруг.
"В одной комнате делают ремонт, во второй – размещены дети, и этим всем дышат, этой пылью", - рассказала женщина.
В одной из групп вожатая уволилась в день заезда, а родителям в лагере сказали, чтобы они сами искали новую. Или забирали детей домой.
Директор лагеря объясняет, что есть текучесть кадров и вожатые ежедневно приходят на работу и ежедневно увольняются.
Оказалось, что тендер на оздоровление детей выиграл лагерь, который рассчитан на 250 детей. Однако, заведение готовилось принять около 1000 детей из малообеспеченных и многодетных семей. И поэтому лагерь начали спешно ремонтировать и расширять, параллельно с приемом воспитанников.
Чиновники Самборской райгосадминистрации не могут ответить, почему так произошло с тендером. Но признаются, что вожатых, поваров и уборщиц в лагере в три раза меньше, чем нужно.
Сейчас готовится обращение во Львовскую ОГА, чтобы сократить количество детей. Однако путевки уже распределили и смены будут длиться до декабря. На оздоровление детей выделили 600 млн гривен. Родителям нужно оплачивать самостоятельно только дорогу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в лагере под Херсоном умерла девочка.
А также рассказывали о том, что в Геническе умер мальчик в детском лагере.