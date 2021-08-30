Пекельний відпочинок: у таборі під Львовом діти голодують у страшній антисанітарії

Путівки в оздоровчий табір "Соколятко" надала держава, для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Батькам довелося відплачувати тільки дорогу туди та назад. Однак умови в таборі виявилися такі, що діти почали просити батьків швидше забрати їх додому.

У малюків почалися проблеми зі шлунком

Олена з Дніпра подолала майже 1000 кілометрів, щоб забрати своїх двох дочок з табору. Замість трьох тижнів дівчатка ледь витримали одну. У 12-річної Руслани на третій день почалися проблеми зі здоров'ям – головний біль, нудота, температура і різкий біль в животі. Лікаря директор викликати не поспішав і стверджував, що у дівчинки не отруєння, а стрес. Нібито напередодні вона посварилася з подругами та перехвилювалася.

Мама телефоном наполягла на виклику швидкої та дівчинку госпіталізували. Лікар-педіатр поставила діагноз - функціональний розлад шлунка. Однак директор табору вважає, що нічого страшного не сталося.

Діти банально голодують у таборі

За одну зміну з табору достроково забрали вже близько 50 дітей. За словами керівництва табору, діти просто сумують за домом. Однак батьки повідомили, що діти недоїдають і маються від нудьги.

За словами дітей, їжа дуже несмачна, порції маленькі й вони часто лягали спати голодні. Вожаті замість розважальної та навчальної програми стояли на кухні, щоб приготувати обід. У всіх приміщеннях табору - бруд, вікна відкрити, щоб провітрити – неможливо.

Мама одного з хлопчиків зізналася, що через тиждень приїхала забирати сина з табору і була шокована брудом навколо.

"В одній кімнаті роблять ремонт, у другій – розміщені діти, і цим всім дихають, цим пилом", - розповіла жінка.

Вожаті звільняються мало не щодня

В одній з груп вожата звільнилася в день заїзду, а батькам у таборі сказали, щоб вони самі шукали нову. Або забирали дітей додому.

Директор табору пояснює, що є плинність кадрів і вожаті щодня приходять на роботу і щодня звільняються.

Були порушені умови тендеру

Виявилося, що тендер на оздоровлення дітей виграв табір, який розрахований на 250 дітей. Однак, заклад готувався прийняти близько 1000 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. І тому табір почали спішно ремонтувати та розширювати, паралельно з прийманням вихованців.

Чиновники Самбірської райдержадміністрації не можуть відповісти, чому так сталося з тендером. Але зізнаються, що вожатих, кухарів і прибиральниць в таборі в три рази менше, ніж потрібно.

Зараз готується звернення до Львівської ОДА, щоб скоротити кількість дітей. Однак путівки вже розподілили й зміни триватимуть до грудня. На оздоровлення дітей виділили 600 млн гривень. Батькам потрібно оплачувати самостійно тільки дорогу.