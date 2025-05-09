Без адреси та пошуку. Google Maps отримав функцію, яка знаходить потрібні місця за секунди

Деталі оновлення

Тепер, якщо ви зробили скриншот з адресою, наприклад, кафе, готелю або події, Google Maps автоматично розпізнають його і запропонують зберегти місце в окремий список, до якого можна повернутися в будь-який час. Скриншоти відображаються у вкладці "Ви" з позначкою "Спробуйте!". Натиснувши на неї, можна подивитися коротке навчальне відео і відразу протестувати нову функцію.

Для роботи цієї функції застосунку потрібен доступ до ваших фото. Користувач сам вирішує, який рівень доступу надати - повний, частковий або ручний.

Після активації, Карти будуть автоматично відстежувати нові скриншоти з локаціями. Якщо такий знімок екрану буде знайдено, з'явиться повідомлення: "Нове місце готове до перегляду". Його можна або зберегти, або відхилити. Також передбачено ручне завантаження зображень - для цього потрібно перейти у вкладку "Ви", де є розділ скриншотів.

Поки що новинка доступна тільки для користувачів iOS. У Google підтвердили, що функція з'явиться і на Android, але точні терміни не називають.

Google Maps тепер можуть автоматично зберігати місця зі скріншотів (фото: Google)