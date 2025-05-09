UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Без адреси та пошуку. Google Maps отримав функцію, яка знаходить потрібні місця за секунди

Тепер Google Maps знайдуть місце, навіть якщо ви його не вводили вручну (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google впровадила в додаток Карти на iOS нову розумну функцію, яка здатна витягувати адреси зі скриншотів, збережених на пристрої. Технологія працює на базі штучного інтелекту Gemini і вже почала з'являтися у деяких користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android і технологій.

Деталі оновлення

Тепер, якщо ви зробили скриншот з адресою, наприклад, кафе, готелю або події, Google Maps автоматично розпізнають його і запропонують зберегти місце в окремий список, до якого можна повернутися в будь-який час. Скриншоти відображаються у вкладці "Ви" з позначкою "Спробуйте!". Натиснувши на неї, можна подивитися коротке навчальне відео і відразу протестувати нову функцію.

Для роботи цієї функції застосунку потрібен доступ до ваших фото. Користувач сам вирішує, який рівень доступу надати - повний, частковий або ручний.

Після активації, Карти будуть автоматично відстежувати нові скриншоти з локаціями. Якщо такий знімок екрану буде знайдено, з'явиться повідомлення: "Нове місце готове до перегляду". Його можна або зберегти, або відхилити. Також передбачено ручне завантаження зображень - для цього потрібно перейти у вкладку "Ви", де є розділ скриншотів.

Поки що новинка доступна тільки для користувачів iOS. У Google підтвердили, що функція з'явиться і на Android, але точні терміни не називають.

Google Maps тепер можуть автоматично зберігати місця зі скріншотів (фото: Google)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleДодаток