Без адреса и поиска. Google Maps получил функцию, которая находит нужные места за секунды

Детали обновления

Теперь, если вы сделали скриншот с адресом, например, кафе, отеля или события, Google Maps автоматически распознают его и предложат сохранить место в отдельный список, к которому можно вернуться в любое время. Скриншоты отображаются во вкладке "Вы" с пометкой "Попробуйте!". Нажав на нее, можно посмотреть короткое обучающее видео и сразу протестировать новую функцию.

Для работы этой функции приложению потребуется доступ к вашим фото. Пользователь сам решает, какой уровень доступа предоставить - полный, частичный или ручной.

После активации, Карты будут автоматически отслеживать новые скриншоты с локациями. Если такой скрин будет найден, появится уведомление: "Новое место готово к просмотру". Его можно либо сохранить, либо отклонить. Также предусмотрена ручная загрузка изображений - для этого нужно перейти во вкладку "Вы", где есть раздел скриншотов.

Пока новинка доступна только для пользователей iOS. В Google подтвердили, что функция появится и на Android, но точные сроки не называют.

Google Maps теперь могут автоматически сохранять места со скриншотов (фото: Google)