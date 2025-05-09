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Без адреса и поиска. Google Maps получил функцию, которая находит нужные места за секунды

Теперь Google Maps найдут место, даже если вы его не вводили вручную (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google внедрила в приложение Карты на iOS новую умную функцию, которая способна извлекать адреса из скриншотов, сохраненных на устройстве. Технология работает на базе искусственного интеллекта Gemini и уже начала появляться у некоторых пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.

Детали обновления 

Теперь, если вы сделали скриншот с адресом, например, кафе, отеля или события, Google Maps автоматически распознают его и предложат сохранить место в отдельный список, к которому можно вернуться в любое время. Скриншоты отображаются во вкладке "Вы" с пометкой "Попробуйте!". Нажав на нее, можно посмотреть короткое обучающее видео и сразу протестировать новую функцию. 

Для работы этой функции приложению потребуется доступ к вашим фото. Пользователь сам решает, какой уровень доступа предоставить - полный, частичный или ручной. 

После активации, Карты будут автоматически отслеживать новые скриншоты с локациями. Если такой скрин будет найден, появится уведомление: "Новое место готово к просмотру". Его можно либо сохранить, либо отклонить. Также предусмотрена ручная загрузка изображений - для этого нужно перейти во вкладку "Вы", где есть раздел скриншотов. 

Пока новинка доступна только для пользователей iOS. В Google подтвердили, что функция появится и на Android, но точные сроки не называют. 

Google Maps теперь могут автоматически сохранять места со скриншотов (фото: Google)

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