Як зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhone

Багато власників iPhone вважають за краще використовувати Google Maps замість вбудованого Apple Maps через його точність і багатий функціонал. Однак iOS за замовчуванням не дає змоги безпосередньо встановити сторонній додаток для навігації. На щастя, існує простий спосіб налаштувати Google Maps як основний додаток для роботи з маршрутами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , на якому представлені новини, огляди, телефони, пристрої та поради, пов'язані з операційною системою Android.

Який додаток карт встановлено за замовчуванням на iPhone і чи можна його змінити?

Apple Maps є стандартним картографічним додатком на iPhone з оновлення iOS 6 у 2012 році. Більш ранні версії iOS постачалися з Google Maps як попередньо встановленим додатком завдяки партнерству Apple і Google, але відносини погіршилися, коли Google відмовився надати Apple права на функцію голосової навігації з покроковими вказівками.

Сьогодні, якщо ви завантажите Google Maps і спробуєте використати його як стандартний навігаційний додаток, це не спрацює. Пристрої Apple не підтримують цю функцію.

На відміну від відкритої операційної системи Android від Google, Apple використовує закриту екосистему і контролює, які програми можна встановити за замовчуванням.

Відтоді, як виникла суперечка між Apple і Google, оновлення iOS 14 стало найближчою спробою Apple дозволити користувачам змінити стандартні додатки на власні.

Ви можете перейти на сторонній магазин додатків. Однак Apple не рекомендує цей варіант з міркувань безпеки.

Як змінити стандартний навігаційний додаток на Google Maps в iPhone або iPad

Ви не можете зробити Google Maps стандартним додатком для навігації, але є обхідний шлях. Спочатку створіть обліковий запис Google, щоб увійти й отримати повний доступ до функціоналу додатків Google. Потім встановіть Chrome або Gmail з Apple App Store на ваш iPhone і зробіть їх стандартними додатками для браузера і пошти.

Оскільки додатки Google інтегруються та обмінюються даними, ви зможете відкривати посилання на карти в Google Maps через будь-який з них.

Як використовувати Google Maps як стандартний навігаційний додаток на iPhone через Gmail

Кроки в цій інструкції виконано на iPhone з iOS 17.4.1. Дії можуть відрізнятися для старіших або нових версій програмного забезпечення.

Скачайте і встановіть додаток Gmail з App Store, якщо ви ще цього не зробили

Перейдіть у "Налаштування" та "Gmail"

Натисніть "Стандартний поштовий додаток"

Виберіть Gmail

Відкрийте його з головного екрана iPhone або з бібліотеки додатків

Увійдіть у свій обліковий запис Google, якщо це ваш перший раз використання програми

Натисніть на значок меню у верхньому лівому кутку і виберіть "Налаштування"

У розділі "Загальне" натисніть "Стандартні додатки"

У розділі "Карти" виберіть Google Maps. Коли ви натиснете на посилання карти в Gmail, вона відкриється в Google Maps

Позначте "Запитувати мене, який застосунок використовувати щоразу", щоб обирати між Apple Maps і Google Maps під час натискання на посилання карт

Натисніть "Готово" у правому верхньому куті, щоб зберегти налаштування

Як використовувати Google Maps як стандартний навігаційний додаток на iPhone через Gmail (фото: Android Police)

Як використовувати Google Maps як стандартний додаток на iPhone через Google Chrome

Скачайте та встановіть додаток Chrome з App Store, якщо у вас його немає

Перейдіть у "Налаштування", "Chrome"

Натисніть "Стандартний браузерний додаток"

Виберіть Chrome

Як використовувати Google Maps як стандартний додаток на iPhone через Google Chrome (фото: Android Police)

Тепер, коли ви натискаєте на посилання, воно відкриється в Chrome, а не в Safari. Точно так само Chrome відкриватиме посилання або адреси в Google Maps замість Apple Maps.