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Як зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhone

Вівторок 24 грудня 2024 18:15
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Як зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhone Використовуйте Google Maps для навігації за замовчуванням на iPhone (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Багато власників iPhone вважають за краще використовувати Google Maps замість вбудованого Apple Maps через його точність і багатий функціонал. Однак iOS за замовчуванням не дає змоги безпосередньо встановити сторонній додаток для навігації. На щастя, існує простий спосіб налаштувати Google Maps як основний додаток для роботи з маршрутами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police, на якому представлені новини, огляди, телефони, пристрої та поради, пов'язані з операційною системою Android.

Який додаток карт встановлено за замовчуванням на iPhone і чи можна його змінити?

Apple Maps є стандартним картографічним додатком на iPhone з оновлення iOS 6 у 2012 році. Більш ранні версії iOS постачалися з Google Maps як попередньо встановленим додатком завдяки партнерству Apple і Google, але відносини погіршилися, коли Google відмовився надати Apple права на функцію голосової навігації з покроковими вказівками.

Сьогодні, якщо ви завантажите Google Maps і спробуєте використати його як стандартний навігаційний додаток, це не спрацює. Пристрої Apple не підтримують цю функцію.

На відміну від відкритої операційної системи Android від Google, Apple використовує закриту екосистему і контролює, які програми можна встановити за замовчуванням.

Відтоді, як виникла суперечка між Apple і Google, оновлення iOS 14 стало найближчою спробою Apple дозволити користувачам змінити стандартні додатки на власні.

Ви можете перейти на сторонній магазин додатків. Однак Apple не рекомендує цей варіант з міркувань безпеки.

Як змінити стандартний навігаційний додаток на Google Maps в iPhone або iPad

Ви не можете зробити Google Maps стандартним додатком для навігації, але є обхідний шлях. Спочатку створіть обліковий запис Google, щоб увійти й отримати повний доступ до функціоналу додатків Google. Потім встановіть Chrome або Gmail з Apple App Store на ваш iPhone і зробіть їх стандартними додатками для браузера і пошти.

Оскільки додатки Google інтегруються та обмінюються даними, ви зможете відкривати посилання на карти в Google Maps через будь-який з них.

Як використовувати Google Maps як стандартний навігаційний додаток на iPhone через Gmail

Кроки в цій інструкції виконано на iPhone з iOS 17.4.1. Дії можуть відрізнятися для старіших або нових версій програмного забезпечення.

  • Скачайте і встановіть додаток Gmail з App Store, якщо ви ще цього не зробили
  • Перейдіть у "Налаштування" та "Gmail"
  • Натисніть "Стандартний поштовий додаток"
  • Виберіть Gmail
  • Відкрийте його з головного екрана iPhone або з бібліотеки додатків
  • Увійдіть у свій обліковий запис Google, якщо це ваш перший раз використання програми
  • Натисніть на значок меню у верхньому лівому кутку і виберіть "Налаштування"
  • У розділі "Загальне" натисніть "Стандартні додатки"
  • У розділі "Карти" виберіть Google Maps. Коли ви натиснете на посилання карти в Gmail, вона відкриється в Google Maps
  • Позначте "Запитувати мене, який застосунок використовувати щоразу", щоб обирати між Apple Maps і Google Maps під час натискання на посилання карт
  • Натисніть "Готово" у правому верхньому куті, щоб зберегти налаштування

Як зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhoneЯк зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhoneЯк зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhoneЯк зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhoneЯк зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhoneЯк зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhone

Як використовувати Google Maps як стандартний навігаційний додаток на iPhone через Gmail (фото: Android Police)

Як використовувати Google Maps як стандартний додаток на iPhone через Google Chrome

  • Скачайте та встановіть додаток Chrome з App Store, якщо у вас його немає
  • Перейдіть у "Налаштування", "Chrome"
  • Натисніть "Стандартний браузерний додаток"
  • Виберіть Chrome

Як зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhoneЯк зробити Google Maps основним додатком для навігації на iPhone

Як використовувати Google Maps як стандартний додаток на iPhone через Google Chrome (фото: Android Police)

Тепер, коли ви натискаєте на посилання, воно відкриється в Chrome, а не в Safari. Точно так само Chrome відкриватиме посилання або адреси в Google Maps замість Apple Maps.

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