Адреналін на максимум. 10 комп'ютерних ігор за всю історію, де складність зашкалює

Trials Rising

Trials Rising привніс офіційні ніндзя-треки в серію на повну силу, зробивши цю гру однією з найскладніших для повного завершення.

Як тільки люди дістаються Зеленого поясу, більшість кидає грати, бо це такий величезний стрибок складності. Якщо витрачати достатньо часу, ви можете пройти їх, але ніщо не підготує вас до Чорного поясу.

Найскладніший рівень у серії - це 12-контрольна перешкода, на проходження якої може піти сотні годин практики, щоб укластися в 30-хвилинний таймер.

Trials Rising (фото: TheGamer)

Darkest Dungeon

З самого початку бої та зустрічі вже суперскладні, але механіка стресу виводить Darkest Dungeon на новий рівень.

Це не проста система недуг, до якої ви звикли в RPG. Ви постійно керуватимете нею, маючи справу з цими жорстокими боями.

Звичайно, смерть постійна, і хоча це може не бути проблемою в інших RPG, це особливо жорстоко в Darkest Dungeon, коли все йде проти вас.

Darkest Dungeon (фото: TheGamer)

Cloudberry Kingdom

Базова кампанія помірковано складна, але коли ви добираєтеся до сьомого розділу, вона стає смішно складною. Ви все ще можете досягти успіху, якщо вкладете час.

Сьома глава починається з рівня 241, і ви будете боротися і витрачати час, доки не дістанетеся до передостаннього етапу, рівня 319.

Саме тут ваше просування зупиниться в мертвій точці. Навіть із уповільненням часу складність тут настільки висока, що можна подумати, що це рівень користувача, а не офіційний.

Щоб внести ясність, кількість людей, які здобули досягнення за проходження сьомого розділу, становить кілька десятків.

Cloudberry Kingdom (фото: TheGamer)

Vanquish

Vanquish і так досить складна гра навіть на нормальному рівні. Є безліч частин, які завдадуть вам неприємностей, але те, що робить гру весь час складною, так це рівень складності God Hard.

Цей режим справді змушує дедалі нижчі рівні складності здаватися легкими в порівнянні з ним. По-перше, ви помрете швидше, але у вашого надійного та зручного режиму AR значно скорочено час.

Це ставить вас перед абсолютним випробуванням, а система покращення зброї також зникла. God Hard призначений лише для хардкорних експертів екшен-ігор.

Vanquish (фото: TheGamer)

Undefined Fantastic Object

Не можна обминути жанр bullet hell, коли обговорюються найскладніші ігри, і Touhou Seirensen - Undefined Fantastic Object є найсумніше відомим. Навіть на легкому рівні складності ця гра жорстока, а якщо включити режим Lunatic, більшість просто здадуться.

Те, що дійсно підносить Undefined Fantastic Object до легендарного статусу, це те, що через кілька років був створений жартівливий вірус-вимагач, який змушував користувачів набрати 200 мільйонів очок в режимі Lunatic для розшифрування своїх файлів.

Навіть незважаючи на те, що технічно це можна зробити, це настільки складно, що більшість жертв, як передбачається, залишаються зі своїми зашифрованими файлами.

Undefined Fantastic Object (фото: TheGamer)

Demon's Souls

Якщо ви сучасний геймер, то Souls, ймовірно, перше, що спадає вам на думку при обговоренні складних ігор. Насправді більшість ігор серії Souls далеко не найскладніші через їх рольову природу та повільний темп. Перша частина Demon's Souls, з іншого боку, це зовсім інша історія.

Є два великі фактори, які роблять цю гру складнішу за інших. Один із них полягає в тому, що ваші лікувальні предмети обмежені та не є безкоштовними поповненнями після відпочинку.

Щоразу, коли ви вмираєте в людській подобі, це впливає на тенденцію світу, роблячи гру ще складнішою.

Demon's Souls (фото: TheGamer)

Ninja Gaiden 2

Ninja Gaiden 2 сильно орієнтована на реакцію та швидкий темп. До цього дня це одна з найшвидших екшен-ігор, і на рівні Майстер-ніндзя ви можете померти за секунду.

Вогняні сюрікен-ніндзя змусять вас вивчити високий, агресивний і швидкий стиль гри, тому що якщо ви зволікаєте, то на вас летітиме десять вибухівок, перш ніж ви встигнете збагнути.

Незважаючи на те, наскільки жорстокою є складність Майстер-ніндзя, є тактики, щоб полегшити гру. Ви можете ланцюжком використовувати різні техніки в більшості боїв і зловживати Нінпо, але навіть з цими стратегіями це все одно одна з найскладніших і найвибагливіших ігор.

Ninja Gaiden 2 (фото: TheGamer)

Battletoads

Battletoads абсолютно заслуговує на свою репутацію однієї з найскладніших ігор усіх часів, насамперед через один фактор: гра постійно змінюється. Майже кожен рівень має новий трюк і може бути зовсім іншою грою.

Вам потрібно буде бути досвідченим у всіх цих різних ігрових елементах, будь то турбо-тунель, ухилення від електричних променів, катання на зміях або обов'язковий водний рівень.

Навіть коли ви дістанетеся до передостаннього етапу, вам доведеться брати участь у гонці на колесах проти порожнечі, що сяє. Є кілька коротких, легких місць, але здебільшого це неспокійна подорож від початку до кінця, на відміну від будь-якої іншої гри для NES.

Battletoads (фото: TheGamer)

Ghosts 'N Goblins

Сьогодні серія Ghosts 'n Goblins від Capcom відома своєю жорстокою складністю, а найскладнішим титулом буде оригінальна гра, оскільки вона представила сумно відомий брудний прийом серії.

Гра вже неймовірно складна, навіть коли ви добираєтеся до другого рівня, але оскільки вона відмінно грає, багато хто на той час вирішив залишитися з нею.

Коли ви перемагаєте фінального боса, ви виявляєте, що гра ще не закінчилася і вам потрібно пройти друге коло, щоб побачити справжній фінал.

Забавно те, що в аркадах це було швидше за нагороду для досвідчених, загартованих гравців, а на домашніх консолях це не могло відчуватися більше, ніж величезний середній палець. Для багатьох це здалося жорстоким жартом та сюрпризом, який не можна сказати про продовження гри.

Ghosts 'N Goblins (фото: TheGamer)

Super Punch-Out!!

Однією із найскладніших ігор усіх часів часто називають Mike Tyson's Punch-Out. Звичайно, Майк Тайсон неймовірно крутий, але він не зрівняється з Super Macho Man 3 з Super Punch-Out. Із самого початку ця гра складніша з двох причин.

По-перше, управління не таке надійне, як у консольних іграх, тому що вам потрібно вручну перемикатися між ударами по голові та тілу, а по-друге, штучний інтелект жорстоко несправедливий. Він набагато реактивніший і непередбачуваніший, ніж в інших частинах серії.

Якщо ви хочете повністю пройти всі бої тут, навіть зі збереженнями, будьте готові витратити тиждень і більше. Super Macho Man 3 може робити свій обертовий удар блискавично і може зробити 13 обертових ударів поспіль після нокдауну.

Super Punch-Out!! (фото: TheGamer)