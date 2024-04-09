Адміна ТГ-каналу, де українців закликали ухилятися від мобілізації, посадять на 12 років: що відомо

За що затримали власницю проросійського ТГ-каналу

Служба безпеки України затримали поблизу Одеси "переселенку з Миколаївщини", яка входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та за "гонорар" співпрацювала з російською розвідкою.

"За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата, які ще до початку великої війни виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонської області добровільно приєдналися до місцевої "філії" окупаційного МВС РФ.

Жінці загрожує до 12 років тюрми (фото: СБУ)

Працівники СБУ встановили, що "перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби". Від нього ж вона отримувала "перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через підконтрольний інформресурс.

На підставі зібраних доказів жінці повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Підозрювану затримали поблизу Одеси (фото: Миколаївська обласна прокуратура)