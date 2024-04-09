RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Админа ТГ-канала, где украинцев призывали уклоняться от мобилизации, посадят на 12 лет: что известно

Пророссийский ТГ-канал о мобилизации остался без админа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Администратору Telegram-канала, где призвали украинцев уклоняться от мобилизации и дискредитировали призыв на военную службу в ВСУ, могут дать 12 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт СБУ.

За что задержали владелицу пророссийского ТГ-канала

Служба безопасности Украины задержали вблизи Одессы "переселенку из Николаева", которая входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и за "гонорар" сотрудничала с российской разведкой.

"По указанию врага она администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации. Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, воюющие против нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборантка поддерживала связь с оккупантами из-за своих отца и брата, которые еще до начала большой войны выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонской области добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного МВД РФ.

Женщине грозит до 12 лет тюрьмы (фото: СБУ)

Сотрудники СБУ установили, что "перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы". От него же она получала "список актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через подконтрольный информресурс.

На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Подозреваемую задержали вблизи Одессы (фото: Николаевская областная прокуратура)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в УкраинеМобилизация в Украине