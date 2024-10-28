Адель серйозно захворіла й поскаржилася на жахливий біль: "Це гірше за пологи"

Співачка Адель, яка влітку поділилася приємними новинами про особисте життя , цього разу розповіла про проблеми зі здоров'ям. Британська артистка частково втратила слух через інфекцію.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Express пише про це детальніше.

Адель розповіла про втрату слуху

Про це знаменитість відверто заявила під час свого виступу у Лас-Вегасі, який відбувся кількома днями раніше. Вона сказала, що захворіла рідкісною вушною інфекцією під час свого перебування у Мюнхені - це сталося ще у серпні.

36-річна зірка говорить, що через це зіштовхнулася зі страшним дискомфортом і болем.

Наразі Адель продовжує лікування, яке, за її словами, пішло не так, як потрібно, адже спершу знаменитості призначили не ті антибіотики. І вже після лікарям таки вдалося знайти потрібні ліки, які почали давати позитивні результати.

"У мене ніколи не було раніше інфекції вуха, це найбільший біль, який я коли-небудь переживала. Це навіть гірше за пологи. Це дуже складно лікувати: я пила не ті антибіотики кілька днів, і лише потім мені підібрали ліки, які почали діяти", - озвучила деталі співачка.

Співачка Адель частково втратила слух (фото: instagram.com/adele)

Виконавиця не уточнювала, як саме почувається зараз та чи вдалося їй зменшити жахливий біль. Проте очевидно, що ця ситуація стала для неї неприємною та навіть нестерпною. Адель зізнавалася, що у певні моменти їй "хотілося декілька разів відрізати собі вухо".

Нагадаємо, нещодавно знаменитість повідомила про заручини зі своїм обранцем, спортивним агентом Річем Полом. Під час того ж виступу у Лас-Вегасі артистка розсекретила, що планує пишне весілля з партнером, проте вона поки не має наміру розкривати, коли саме відбудеться святкування.

Селебриті жартома назвала себе "королевою польотів під прицілом", маючи на увазі своє майбутнє заміжжя та пильну увагу фанів до цієї теми.

До слова, Адель за свою кар'єру здобула світову популярність, а її платівки неодноразово ставали платиновими та отримували перемоги у престижних музичних номінаціях. Також за музичні здобутки вона отримувала премії Brit Awards та Grammy.

Артистка розповіла про лікування (фото: instagram.com/adele)

Від попередніх стосунків співачка народила сина на ім'я Анджело Джеймс Конекі. З батьком дитини вона почала зустрічатися у 2011 році, а розсталися вони у квітні 2019.

Цікаво, що у червні цього року в Instagram артистка виклала фото у сукні російського бренду від путініста Юдашкіна. Після цього вчинку її розкритикували українці.