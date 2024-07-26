Адель виходить заміж вдруге: що відомо про нареченого співачки

Адель незабаром знову вийде заміж. Знаменитість погодилася на пропозицію руки і серця від Річа Пола, що здивувало її шанувальників. Багато хто вважав, що вони вже давно одружені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Sun .

Адель виходить заміж вдруге

Так, 42-річний спортивний агент у четвер освідчився 36-річній знаменитості, і вона одразу погодилася.

"Річ подарував їй неймовірну каблучку з діамантом у чотири карати. Наступного вечора вони відсвяткували з шампанським у пожежній частині Чілтерна", - повідомило джерело The Sun.

До слова, виконавиця неодноразово привертала увагу до свого особистого життя, називаючи Річа Пола своїм чоловіком.

Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)

Через це багато хто вважав, що вони вже давно одружені.

Нагадаємо, чутки про роман зірки виникли влітку 2021 року, коли закохані разом з'явилися на фіналі NBA.

Що відомо про обранця Адель

Річ Пол - американський спортивний агент і підприємець, який народився 16 грудня 1981 року в Клівленді, Огайо. Його дитинство пройшло в складних умовах і бідності, але історія чоловыка надихає дітей з його рідного неблагополучного району.

В юності він продавав вживані футболки баскетболістів, а сьогодні є засновником Klutch Sports Group - компанії, що представляє відомих гравців NBA.

Пол став відомим завдяки роботі з Леброном Джеймсом, з яким він познайомився у 2002 році. Він також увійшов до топ-20 найбільш високооплачуваних спортивних агентів світу за версією Forbes.

Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)