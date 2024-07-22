Ада Роговцева розчулила рідкісним кадром з чоловіком: "20 років живу без Кості"

Легендарна українська акторка Ада Роговцева, якій нещодавно виповнилося 87 років, розчулила новим дописом. 22 липня, 20 років тому, помер її чоловік Костянтин Степанков. Артистка показала рідкісний кадр з коханим та розповіла, як їй вдається жити без нього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Роговцева поділилася в Instagram.
Роговцева зазначила, що її коханий був старшим за неї. Але нині вона вже старша за нього.
"Двадцять років живу без Кості. Завжди був старшим, а тепер вже я старша за нього на одинадцять років. Живу так, наче і його очима споглядаю, наче через два серця - своє і Костине - пропускаю життя", - написала артистка.
Також вона показала архівний кадр. На чорно-білому фото молоді Роговцева та Степанков, ймовірно, на відпочинку. Чоловік тримає миску, поки його кохана їсть.
Роговцева та її чоловік (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
У коментарях фани подякували за те, що Роговцева поділилася сімейним фото та щемливими спогадами. Також користувачі пишуть:
Зірка зустріла свого коханого ще у театральному інституті. Вона була студенткою, а він - викладачем та актором. Пара одружилася, у шлюбі в них народилося двоє дітей - донька та син.
Роговцева та Степанков прожили разом 46 років. У 2004 році обранець артистки помер. А у 2012 році не стало й її сина, в якого була невиліковна форма раку.
Втрата двох близьких людей боляче вдарила по Роговцевій. На якийсь час вона зупиняла свою акторську діяльність, але усе ж повернулася на сцену.
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