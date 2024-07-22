Ада Роговцева растрогала редким кадром с мужем: "20 лет живу без Кости"

Что написала актриса

Роговцева отметила, что ее любимый был старше ее. Но сейчас она уже старше.

"Двадцать лет живу без Кости. Всегда был старше, а теперь уже я старше его на одиннадцать лет. Живу так, словно и его глазами созерцаю, будто через два сердца - свое и Костино - пропускаю жизнь", - написала артистка.

Она также показала архивный кадр. На черно-белом фото молодые Роговцева и Степанков, вероятно, на отдыхе. Муж держит миску, пока его любимая ест.

Роговцева и ее муж (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

В комментариях фаны поблагодарили за то, что Роговцева поделилась семейным фото и щемящими воспоминаниями. Также пользователи пишут:

"Всегда восхищаюсь и горжусь вашей семьей. Держитесь, госпожа Ада. Вы наша национальная Гордость и любимица. Вы удивительной души Человек с Большой буквы"

"Светлая память"

"Вы удивительная женщина! Никогда не будете сама на этой земле точно, любим искренне и гордимся!"

"Ада Николаевна, так и есть, вы живете за двоих! Все, что вы делаете, хватило бы и на четыре жизни! Вы такая хорошая пара и такие замечательные актеры, он живет в своих образах, в тех, кто его помнит. Спасибо вам за вашу активную позицию, за вашу великую силу вдохновлять других. Он все видит, он присматривает за вами"

"Какие моменты! Как трогательно!".

Роговцева и Степанков - что известно об их браке

Звезда встретила своего любимого в театральном институте. Она была студенткой, а он - преподавателем и актером. Пара вышла замуж, в браке у них родилось двое детей - дочь и сын.

Роговцев и Степанков прожили вместе 46 лет. В 2004 году избранник артистки скончался. А в 2012 году не стало и ее сына, у которого была неизлечимая форма рака.

Потеря двух близких людей больно ударила по Роговцевой. На время она останавливала свою актерскую деятельность, но все же вернулась на сцену.