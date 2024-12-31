"Абсолютно неприйнятно". "Квартал 95" пояснив, чому в ефір потрапив скандальний "жарт" про Фаріон

Що кажуть представники "Кварталу 95"

У пості представники шоу висловили жаль з приводу того, що в ефір потрапив "жарт" минулорічної давності. "Кварталівці" пояснили, що не мають впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, адже цей процес повністю контролює телевізійний канал.

"Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск. Приносимо вибачення родині, друзям та усім, кого це могло зачепити та образити", - також підкреслили представники програми.

Цікаво, що "кварталівці" закрили коментарі, не давши юзерам таким чином відреагувати на їхні вибачення.

Коментар "Кварталу 95" (фото: instagram.com/kvartal95official)

Що стало причиною скандалу

В ефір вийшов минулорічний "Новорічний Квартал", де учасники відзначилися "жартом" про Ірину Фаріон. Багатьом українцям, у тому числі й доньці загиблої мовознавиці, така ситуація здалася не те що неприйнятною, а ганебною.

Своє обурення з цього приводу Софія Семчишин висловила у пості. Також з нею погодилися й інші, написавши про це в гнівних коментарях. Вони зазначили, що насміхатися з людини, яка загинула і яка так відважно захищала українську мову, - "це ницість і чергове дно".

До слова, "Квартал" неодноразово жартував про Фаріон. Адже у минулому, коли громадська активістка ще була жива, вони створювали пародії про неї, висміюючи в певній мірі її різкість та категоричність. Але, як можна побачити, після хвилі критики творці шоу таки вирішили вийти на зв'язок та пояснити ситуацію зі своєї точки зору.

Що відомо про смерть Ірини Фаріон

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула в липні цього року внаслідок поранення в голову. Невідомий стріляв у неї, коли вона була поблизу свого будинку. Мовознавицю доставили після інциденту до лікарні, лікарі боролися до останнього за її життя. Проте вже пізно ввечері стало відомо, що врятувати жінку не вдалося.

Ірині Фаріон було 60 років. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. Попрощатися із захисницею української мови та ідентичності прийшли багато рідних, друзів та шанувальників.

Ірині Фаріон було 60 років (фото: Getty Images)