"Абсолютно неприемлемо". "Квартал 95" объяснил, почему в эфир попала скандальная "шутка" о Фарион

Что говорят представители "Квартала 95"

В посте представители шоу выразили сожаление по поводу того, что в эфир попала "шутка" прошлогодней давности. "Кварталовцы" объяснили, что не имеют влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, ведь этот процесс полностью контролирует телевизионный канал.

"Оставлять шутки о человеке, который трагически погиб, абсолютно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске. Приносим извинения семье, друзьям и всем, кого это могло задеть и обидеть", - также подчеркнули представители программы.

Интересно, что "кварталовцы" закрыли комментарии, не дав юзерам таким образом отреагировать на их извинения.

Комментарий "Квартала 95" (фото: instagram.com/kvartal95official)

Что стало причиной скандала

В эфир вышел прошлогодний "Новогодний Квартал", где участники отличились "шуткой" об Ирине Фарион. Многим украинцам, в том числе и дочери погибшего языковеда, такая ситуация показалась не то что неприемлемой, а позорной.

Свое возмущение по этому поводу София Семчишин выразила в посте. Также с ней согласились и другие, написав об этом в гневных комментариях. Они отметили, что насмехаться над человеком, который погиб и который так отважно защищал украинский язык, - "это очередное дно".

К слову, "Квартал" неоднократно шутил о Фарион. Ведь в прошлом, когда общественная активистка еще была жива, они создавали пародии о ней, высмеивая в определенной степени ее резкость и категоричность. Но, как можно увидеть, после волны критики создатели шоу таки решили выйти на связь и объяснить ситуацию со своей точки зрения.

Что известно о смерти Ирины Фарион

Напомним, Ирина Фарион погибла в июле этого года в результате ранения в голову. Неизвестный стрелял в нее, когда она находилась недалеко от своего дома. Языковеда доставили после инцидента в больницу, врачи боролись до последнего за ее жизнь. Однако уже поздно вечером стало известно, что спасти женщину не удалось.

Ирине Фарион было 60 лет. Ее похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Проститься с защитницей украинского языка и идентичности пришли много родных, друзей и поклонников.

Ирине Фарион было 60 лет (фото: Getty Images)