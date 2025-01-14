Абсолютний мастхев! Ця дешева мазь з аптеки зволожить шкіру та загоїть рани

Яка мазь допоможе шкірі взимку

Мазь живокосту - це абсолютний мастхев на зиму. Вона не тільки заспокоює подразнення та приносить полегшення зневодненій шкірі, але також прискорює загоєння ран і навіть підтримує відновлення кісток.

Живокіст містить слиз, поліфеноли, фруктани, кремній, дубильні речовини, аспарагін, алантоїн, дигаллову кислоту, хлорогенову кислоту, кавову кислоту, розмаринову кислоту, тритерпенові ізобауеренол, солі калію, кальцію та натрію, глюкороманнани та алкалоїди піролізидину.

Через вміст канцерогенних алкалоїдів його відносять до отруйних рослин, тому вживання всередину заборонено. Комісія Е допускає тільки зовнішнє застосування живокосту у вигляді 5-20 відсотків. мазь і гель. У цих продуктах використовується екстракт кореня живокосту.

Від чого ще допомагає мазь живокосту?

Мазь з живокосту призначена для догляду за сухою і чутливою шкірою, роздратованою зовнішніми факторами, а також прискорює загоєння ран, процес регенерації епідермісу і навіть дефектів кісток.

Також показана до застосування після опіків і обморожень, а також при пролежнях, ранах і виразках. Мазь живокосту регенерує, зволожує і живить шкіру, а також робить її еластичною і м'якою.

Алантоїн, що міститься в екстракті живокосту, має протизапальні та заспокійливі властивості. Часове нанесення мазі зменшує ризик утворення рубців.

За словами доктора Генріка Ружанського, живокіст стимулює грануляцію, тобто утворення нової сполучної тканини, заспокоює запалення шкіри, також активізує процеси регенерації хрящів і кісток і прискорює загоєння зламаних і тріщин кісток.

Як використовувати мазь живокосту?

Якщо ви використовуєте мазь живокосту для регенерації та зволоження шкіри, нанесіть препарат на шкіру тонким шаром і дайте вбратися. При болях у суглобах або регенерації кісток нанесіть більшу кількість мазі на вибрану ділянку та масажуйте, поки засіб не вбереться.

Протипоказання до застосування мазі живокосту

Мазь живокосту не можна використовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з його компонентів. Вагітним жінкам і матерям, які годують груддю, слід бути обережними при застосуванні мазі живокосту. Як і будь-який продукт, вона може викликати побічні ефекти. Якщо це сталося, не використовуйте мазь і зверніться до лікаря.