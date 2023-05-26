До або після сніданку. Коли потрібно насправді чистити зуби

Коли вранці потрібно чистити зуби до або після сніданку. Це одвічне питання, яке хвилює всіх людей, які дбають про своє здоров'я.

Коли потрібно чистити зуби?

Стоматологи роками твердять нам: чистіть зуби двічі на день; один раз вранці та один раз увечері. А ви знали, що особливо важливо чистити зуби вранці? Таким чином, ви зможете видалити бактерії, що накопичилися за ніч, поки ви спали. І завжди приємно розпочинати день зі свіжого дихання. Але стоматологи нічого не говорять про точний час доби.

Як виявилось, краще чистити зуби перед сніданком. Коли ви робите це після їди, ви можете пошкодити зуби. Особливо після того, як ви з'їли щось солодке чи кисле. Коли ви чистите зуби одразу після того, як з'їли щось солодке чи кисле, ви можете пошкодити зубну емаль. І це збільшує ризик отримати карієс.

Отже, якщо ви хочете зробити цю процедуру перед сніданком, але дуже хочете вийти з дому зі свіжим диханням, зачекайте тридцять хвилин після їжі, перш ніж чистити зуби. А якщо ви дуже поспішаєте, натомість можна використовувати рідину для полоскання рота.