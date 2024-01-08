Аби не замерзнути! Як правильно одягатися в морозні дні

Наявність теплої куртки та теплого взуття - це ще не все при сильних морозах. Потрібно одягатися правильно, що тепло розподілялося рівномірно і не зникало, якщо вам прийшлося провести на вулиці понад півгодини.

Принцип багатошаровості

Найкращий спосіб зберегти тепло - використовувати декілька шарів одягу. Проста футболка під светр - це замало. Шарів має бути більше.

Під низ потрібно вдягнути термобілизну. Вона збереже тепло, а піт виведе до наступного шару. Речі мають бути такої довжини, щоб заправляти одну в одну, створюючи бар'єр для холоду.

Далі має йти середній шар - светр та брюки. Якщо дуже зимно, можна поєднати светр та теплу олімпійку, вдягнути рейтузи, а зверху - спортивні штани.

Верхній шар - куртка, взуття, шапка. Обов'язково - теплі шкарпетки, шарф, рукавиці. На верхньому одязі має бути капюшон. Можна використовувати балаклаву.

Медики радять закривати та утеплювати кінцівки та голову - через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла. Закритими мають бути й литки - залиште короткі штани для більш теплої погоди.

Які тканини обирати

Найкраще з натуральних тканин - шовк та вовна, для теплоізоляції - фліс або шерсть. Вони мають хороший баланс між теплоізоляцією і виведенням зайвого тепла.

Термобілизну найкраще обирати з якісних синтетичних тканин, які поглинають вологу. Верхній одяг має бути подовжений - пальто або куртка.

Обирати приємну бавовну не варто - вона погано зберігає тепло, швидко намокає від поту.

У важких дублянках та шубах буде зручно гуляти, але незручно швидко пересуватися чи бігати за дитиною. Для цього краще підійдуть легенькі пуховики або мембранні куртки.

На ноги потрібно вдягнути вовняні шкарпетки, тонкі легінси, черевики з підкладкою або водонепроникне взуття. Обирайте взуття без гумової підошви, інакше ноги швидко замерзнуть.

Обирайте вільне зимове взуття, щоб ви могли легко рухати пальцями. Якщо взуття надто тісне, то кровообіг в ногах порушиться і вони замерзнуть.

Якщо ви відчуваєте, що почали пітніти - збирайтеся додому, бо є ризик простудитися. Вам терміново потрібно відрегулювати температуру тіла. Уповільніть крок та знизьте фізичну активність. Зніміть рукавички, щоб тіло віддало зайве тепло.