"А що з ним?": дружина Остапчука розповіла, чи разом вони зараз

Останнім часом багато чуток про те, що ведучий Володимир Остапчук більше не живе зі своєю дружиною Христиною. Парочка більше не публікує спільних знімків та відео, та й взагалі Христина зараз не у Києві, на відміну від Володимира.

У дружини шоумена в Instagram запитали, як зараз живе її чоловік - шоумен.

Відповідь Христини Горняк підписнику була досить різкою.

Вона не пояснювала, що саме відбувається, але натякнула, що вони не разом.

Так, Христина зазначила, що з самим Володимир начебто все добре, але порадила фанам не забути привітати його з днем ​​народження.

"А що з ним? Начебто все добре. Живий, здоровий, святкує день народження. Не забудьте привітати", - різко відповіла дружина Остапчука.

Христина розповіла, що зараз із Володимиром (instagram.com/kristygor)

Зазначимо, що Христина зараз знаходиться у Відні (Австрія). Вона публікує звідти багато знімків, а свої сумні очі на них списує на війну у її країні.

"Чесно кажучи, дуже вдячна, але зрозуміла, що крім власних внутрішніх опор ще можна знайти їх тут, але мої сумні очі та пости – виключно мій внутрішній біль, щодо ситуації в нашій Україні!! Тому не варто додавати драматичних фарб у моє життя, тому що комусь так хочеться, чи здається! Моє життя надто цікаве, щоб витрачати його на драму, особливо в такий складний час у всьому світі!" - написала Христина під одним із кадрів.

Христина Горняк зараз у Відні (фото: instagram.com/kristygor)