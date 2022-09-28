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"А що з ним?": дружина Остапчука розповіла, чи разом вони зараз

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Середа 28 вересня 2022 13:36
"А що з ним?": дружина Остапчука розповіла, чи разом вони зараз Володимир Остапчук та Христина більше не разом? (instagram.com.vova_ostapchuk)
Автор: Людмила Жукова

Останнім часом багато чуток про те, що ведучий Володимир Остапчук більше не живе зі своєю дружиною Христиною. Парочка більше не публікує спільних знімків та відео, та й взагалі Христина зараз не у Києві, на відміну від Володимира.

У дружини шоумена в Instagram запитали, як зараз живе її чоловік - шоумен.

Відповідь Христини Горняк підписнику була досить різкою.

Вона не пояснювала, що саме відбувається, але натякнула, що вони не разом.

Так, Христина зазначила, що з самим Володимир начебто все добре, але порадила фанам не забути привітати його з днем ​​народження.

"А що з ним? Начебто все добре. Живий, здоровий, святкує день народження. Не забудьте привітати", - різко відповіла дружина Остапчука.

&quot;А що з ним?&quot;: дружина Остапчука розповіла, чи разом вони заразХристина розповіла, що зараз із Володимиром (instagram.com/kristygor)

Зазначимо, що Христина зараз знаходиться у Відні (Австрія). Вона публікує звідти багато знімків, а свої сумні очі на них списує на війну у її країні.

"Чесно кажучи, дуже вдячна, але зрозуміла, що крім власних внутрішніх опор ще можна знайти їх тут, але мої сумні очі та пости – виключно мій внутрішній біль, щодо ситуації в нашій Україні!! Тому не варто додавати драматичних фарб у моє життя, тому що комусь так хочеться, чи здається! Моє життя надто цікаве, щоб витрачати його на драму, особливо в такий складний час у всьому світі!" - написала Христина під одним із кадрів.

&quot;А що з ним?&quot;: дружина Остапчука розповіла, чи разом вони заразХристина Горняк зараз у Відні (фото: instagram.com/kristygor)

Як ми раніше писали, Остапчук розповів про погрози батька колишньої дружини.

Також раніше ведучий шокував одкровеннями про колишню дружину

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Володимир Остапчук