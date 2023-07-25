"А вы - мать кукушка": на ярмарке "Всі. Свої" в Киеве произошел скандал с ребенком

В Киеве на ярмарке "Все.Свои" произошел неприятный инцидент с матерью двоих детей. Во время того, как женщина делала покупки, ее сына вывели за пределы здания.

Детали скандала на "Все. Свои"

Светлана с дочкой выбирала на ярмарке вкусности и в один момент поняла, что ее сын Марк куда-то исчез.

"Оборачиваюсь, а Марка нет, мы подумали, что он пошел в туалет и ждали его. Пока не стало удивительно, что его нет. Так вот, чтобы вы понимали, я его нашла за пределами "Все Свои" на Десятинной, его вывели и не впускали, потому что цитирую "он ходит и огорчает людей этим", - рассказала жительница Киева.

Как оказалось, один из сотрудников маркета, вывел ребенка и не пускал обратно. Потом же не пускал и Светлану, хотя внутри оставалась ее дочь.

"Диалог был с мужчиной, который, к сожалению, не представился, но довольно с нажимом пытался донести мне свою позицию и не пускал меня вернуться внутрь из-за запугивания, что "я не хочу по-хорошему" и "они сейчас вызовут 03", и в заключение: "я думал вы - нормальная, а вы – мать кукушка". И в принципе мне пытались не пропустить и вернуться уже с сыном внутрь, где был мой другой ребенок", - добавила она.

Светлана призывает, чтобы ситуацию придали огласке, так как после окончания войны количество людей с инклюзией только увеличится.

"Осознавая, что сын имеет особенности развития, его вывели насильно из здания, чем на самом деле подвергли его риску, и повезло, что он хорошо понимает правила поведения на улице и не пошел куда-то, при этом никто не пытался найти меня для объяснений. И это нарушает безбарьерность. О какой толерантности общества и инклюзии можно говорить, когда тебе, как матери угрожают и обзывают?" - резюмировала Светлана.

Реакция маркета "Все. Свои"

Реакция организаторов ивента "Все Свои" не заставила себя ждать. Они жестко осудили действия охранника события и принесли свои извинения.

"Один из охранников, с которым мы сотрудничали в рамках ивента, ужасно повел себя с сыном Светланы, выведя его с маркета неправомерно и безосновательно, тем самым потенциально подвергнув опасности. Нам невероятно досадно, стыдно и болезненно, что это не просто случилось на локации наших маркетов, а что такое поведение для кого-то до сих пор допустимо", - сказано в сообщении.

"От всей команды хотим извиниться за эту ситуацию перед Светланой, ее семьей и Марком. Она полностью идет в разрез с ценностями и принципами нашего проекта. Где уважение к человеку - базовый и важнейший пункт. Мы как платформа поддерживали и всегда будем поддерживать равенство. Будем питать уважение и любовь к нашим гостям", - добавили организаторы.

Также в компании сообщили, что прекратили работу с этим подрядчиком и в дальнейшем обещают более тщательно следить, чтобы каждый, кто причастен к организации маркетов "Все. Свои" с уважением, толерантностью и эмпатией относился к его посетителям.