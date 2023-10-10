"А що, вже перемога?" В електричці під Львовом хлопці мало не рознесли поїзд разом із людьми (відео)

У приміському поїзді Сянки-Львів група молодих людей жорстко били один одного, незважаючи на те, що вони перебували у вагоні, заповненому пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook Олега Васильєва.

Деталі скандалу у поїзді УЗ

На опублікованому відео можна помітити, що під час бійки хулігани вдарили іншу людину, яка просто сиділа біля проходу.

Деякі бешкетники ледве стояли на ногах. Очевидно, що вони вживали алкогольні напої у поїзді.

Сторони конфлікту розняли інші пасажири та вивели частину хуліганів у тамбур.

"Добре, що цього разу нічого не зламали в поїзді і не побили вікна. Інакше залізничники зняли б потяг із маршруту і не виключено, що скасували рейси на невизначений термін", - написав Васильєв.

Реакція українців на скандал в УЗ

У коментарях до посту підписники написали, що це ганьба, у воєнний час влаштовувати такі бійки.