"А що, вже перемога?" В электричке под Львовом парни едва не разнесли поезд вместе с людьми (видео)
В пригородном поезде Сянки-Львов группа молодых людей жестко избивали друг друга, несмотря на то, что они находились в вагоне, заполненном пассажирами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Олега Васильева.
Детали скандала в поезде УЗ
На опубликованном видео можно заметить, что во время потасовки хулиганы ударили другого человека, который просто сидел у прохода.
Некоторые дебоширы еле стояли на ногах. Очевидно, что они употребляли алкогольные напитки в поезде.
Стороны конфликта разняли другие пассажиры и вывели часть хулиганов в тамбур.
"Хорошо, что на этот раз ничего не сломали в поезде и не избили окна. Иначе железнодорожники сняли бы поезд с маршрута и не исключено, что отменили рейсы на неопределенный срок", - написал Васильев.
Реакция украинцев на скандал в УЗ
В комментариях к посту подписчики написали, что это позор, в военное время устраивать такие драки.
- Львів і війна це несумісні речі, суцільна ганьба цій області!
- Потім щоб не казали що народ окремо, а бандюги депутати окремо. Однакові бійки, що в старих електричках що в верховній раді. Це лице нашої країни, на всіх фронтах.
- А що вже "перемога"? На відео купа ухилянтів дебоширить.
- Тупе дике стадо...
- Був у серпні у Львові по армійським справам. Що сказати... Дуже далеко Львів від війни... Музика, сміх, кава, геть усі п'яні...
Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за российского шансона.
А также рассказывали, что Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека.