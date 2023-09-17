"А можна завтра, бо треба збігати... за кордон?" Пародійне відео на обшуки у Шуфрича смішить до сліз

15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Нардепа перевіряють на причетність до державної зради. Цікаво, що під час обшуків у екс-представника нині забороненої "Опозиційної платформи - За життя" знайшли цілу низку забороненої радянської символіки: георгіївські стрічки, медалі та кітелі ЗС РФ. Візит СБУ до Шуфрича і подальше його затримання породили багато мемів. А актор і автор студії "Квартал 95" Юрій Великий вирішив зняти пародію на те, як проходив обшук в одіозного політика.

Зауважимо, що ролик під назвою "СБУ в гостях у Шуфрича" за лічені години після публікації в YouTube зібрав сотні тисяч переглядів.