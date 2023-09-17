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"А можно завтра, потому что нужно сбегать... за границу?" Пародийное видео на обыски у Шуфрича смешит до слез

Воскресенье 17 сентября 2023 16:23
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"А можно завтра, потому что нужно сбегать... за границу?" Пародийное видео на обыски у Шуфрича смешит до слез Актер Юрий Великий снял смешную пародию на обыски у Шуфрича (кадр с видео)
Автор: Анна Шиканова

15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Нестору Шуфричу. Нардеп проверяется на причастность к государственной измене. Интересно, что во время обысков у экс-представителя ныне запретной "Оппозиционной платформы - За жизнь" нашли целый ряд запретной советской символики: георгиевские ленты, медали и кители ВС РФ.

Визит СБУ к Шуфричу и последующее его задержание породили много мемов. А актер и автор студии "Квартал 95" Юрий Великий решил снять пародию на то, как проходил обыск у одиозного политика.

Заметим, что ролик под названием "СБУ в гостях у Шуфрича" спустя считанные часы после публикации в YouTube собрал сотни тысяч просмотров.

На кадрах Юрий пародирует Шуфрича на фоне квартиры "пшонка-стайл". В этом видео Великий-Шуфрич рассыпается в комплиментах правоохранителям.

"Я на каждом ток-шоу говорил: Малыш придет - порядок наведет! Но меня никто не слушал! Вот вы, ребята, молодцы! Позвольте вам руку пожать!" - говорит он.

"Ребята, а может завтра придете? У меня грязно в доме... А еще мне нужно сбегать быстренько сейчас... за границу", - добавляет "Шуфрич".

Российский военный китель он называет "спортивным костюмом", русские медали ему "подбросила собака", советская форма - это "реквизит театра ватного зрителя".

"Я ведь большой патриот своей страны. Вот даже флаг Украины висит во дворе... соседей", - говорит актер от имени нардепа.

Одним словом, посмотрите это видео, чтобы улучшить настроение.

Видео с YouTube-канала "Юрий Великий"

Ранее мы писали, что звезда "Бригады" приехал в Донецк и опозорился речью об оккупантах.

А также рассказывали о том, в чем обвиняют Нестора Шуфрича и кто он такой.

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