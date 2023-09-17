"А можно завтра, потому что нужно сбегать... за границу?" Пародийное видео на обыски у Шуфрича смешит до слез

15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Нестору Шуфричу. Нардеп проверяется на причастность к государственной измене. Интересно, что во время обысков у экс-представителя ныне запретной "Оппозиционной платформы - За жизнь" нашли целый ряд запретной советской символики: георгиевские ленты, медали и кители ВС РФ.

Визит СБУ к Шуфричу и последующее его задержание породили много мемов. А актер и автор студии "Квартал 95" Юрий Великий решил снять пародию на то, как проходил обыск у одиозного политика.