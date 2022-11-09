"А чого не в Москві?" Ані Лорак із донькою рознесли за фото на відпочинку
Українська співачка Ані Лорак, яка зайняла позицію "голуба миру" стосовно війни у своїй країні, похвалилася фотографією з донькою. На ній вона із 11-річною Софією в Іспанії.
Знімок Кароліна опублікувала на своїй сторінці у Instagram.
Де знаходиться донька Лорак
Так, зараз 11-річна Софія перебуває в Іспанії. Це донька Лорак від турецького бізнесмена Мурата, з яким вона розлучена. Дівчинка дуже схожа на тата, на що й звернули увагу підписники співачки.
На фото виконавиця позує з дочкою та усміхається. Але користувачі мережі не могли не нагадати Кароліні, що вона мовчить про війну в Україні.
Ані Лорак із дочкою в Іспанії (фото: instagram.com/anilorak)
Люди назвали Лорак "ганьбою української нації".
- Сміття української нації... В один ряд: царьов, ківа, лорак.
- Як спиться мерзоті, яка підтримує вбивства схожих на твою доньку дітей? Чи кількість грошей перекриває кількість жертв, яких вбиває московія?
- Можливо в Україну, на Батьківщину? Сміття.
- Немає поваги до тих, хто своїм мовчанням підтримує режим путлера!
- Підтримала країну агресора. І не шкода тобі українців, які тобі обожнювали! Як можна було мовчати.
- А що в Іспанії? Чого не в Москві відпочивати???
- Донька типова турчанка, дай Боже, щоб стала красою в маму, але зараз перехідний вік.
До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак зненацька звернулася до Камінської.
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