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"А чего не в Москве?" Ани Лорак с дочкой разнесли за фото на отдыхе

Новина українською →
Испания, Среда 09 ноября 2022 10:31
"А чего не в Москве?" Ани Лорак с дочкой разнесли за фото на отдыхе Фото: Ани Лорак опубликовала фото с дочерью (росСМИ)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которая заняла позицию "голубя мира" по отношению к войне в своей стране, похвасталась фотографией с дочкой. На ней она с 11-летней Софией в Испании.

Снимок Каролина опубликовала на своей странице в Instagram.

Где находится дочка Лорак

Так, сейчас 11-летняя София находится в Испании. Это дочка Лорак от турецкого бизнесмена Мурата, с которым она в разводе. Девочка очень похожа на папу, на что и обратили внимание подписчики певицы.

На фото исполнительница позирует с дочерью и улыбается. Но пользователи сети не могли не напомнить Каролине, что она молчит о войне в Украине.

&quot;А чего не в Москве?&quot; Ани Лорак с дочкой разнесли за фото на отдыхеАни Лорак с дочерью в Испании (фото: instagram.com/anilorak)

Люди назвали Лорак "позором украинской нации".

  • Сором української нації... В один ряд: царьов, ківа, лорак.
  • Як спиться мерзоті, яка підтримує вбивства схожих на твою доньку дітей? Чи кількість грошей перекриває кількість жертв, яких вбиває московія?
  • Можливо в Україну, на Батьківщину? Сором.
  • Немає поваги до тих, хто своїм мовчанням підтримує режим путлєра!
  • Підтримала країну агресора. І не шкода тобі українців, які тебе обожнювали ! Як можна було мовчати.
  • А чего в Испании? Чего не в Москве отдыхать ???
  • Дочка типичная турчанка, дай Бог чтобы стала красотой в маму, но сейчас переходный возраст.

Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак неожиданно обратилась к Каминской.

А еще рассказывали о том, какие санкции получила Ани Лорак и другие звезды.

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Ани Лорак