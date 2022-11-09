"А чего не в Москве?" Ани Лорак с дочкой разнесли за фото на отдыхе
Украинская певица Ани Лорак, которая заняла позицию "голубя мира" по отношению к войне в своей стране, похвасталась фотографией с дочкой. На ней она с 11-летней Софией в Испании.
Снимок Каролина опубликовала на своей странице в Instagram.
Где находится дочка Лорак
Так, сейчас 11-летняя София находится в Испании. Это дочка Лорак от турецкого бизнесмена Мурата, с которым она в разводе. Девочка очень похожа на папу, на что и обратили внимание подписчики певицы.
На фото исполнительница позирует с дочерью и улыбается. Но пользователи сети не могли не напомнить Каролине, что она молчит о войне в Украине.
Ани Лорак с дочерью в Испании (фото: instagram.com/anilorak)
Люди назвали Лорак "позором украинской нации".
- Сором української нації... В один ряд: царьов, ківа, лорак.
- Як спиться мерзоті, яка підтримує вбивства схожих на твою доньку дітей? Чи кількість грошей перекриває кількість жертв, яких вбиває московія?
- Можливо в Україну, на Батьківщину? Сором.
- Немає поваги до тих, хто своїм мовчанням підтримує режим путлєра!
- Підтримала країну агресора. І не шкода тобі українців, які тебе обожнювали ! Як можна було мовчати.
- А чего в Испании? Чего не в Москве отдыхать ???
- Дочка типичная турчанка, дай Бог чтобы стала красотой в маму, но сейчас переходный возраст.
Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак неожиданно обратилась к Каминской.
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