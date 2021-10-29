97-летний украинский теннисист-рекордсмен сыграл с Рафаэлем Надалем
97-летний украинский теннисист Леонид Яковлевич Станиславский, который в июле этого года попал в Книгу рекордов Гиннеса, сыграл на Майорке с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем.
Об этом сообщили на странице академии испанца "rafanadalacademy".
Так, харьковчанин наконец реализовал свою мечту, о которой рассказывал ранее.
Леонид спросил у Надаля, могут ли они вместе сыграть, на что итальянец сразу согласился. Как известно, 35-летний Надаль пять раз в карьере завершал сезон в статусе первой ракетки мира и дважды побеждал на Олимпийских играх.
В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.
В сети появились фотографии того, как украинец играл с легендой мирового тенниса.
97-летний Леонид Станиславский сыграл с Рафаэлем Надалем (instagram.com/rafanadalacademy)
Отметим, что ветеран из Харькова в 97-летнем возрасте тренируется трижды в неделю и зимой и летом и является лучшим игроком мира в своей возрастной категории.
Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка Свитолина проиграла с большим разрывом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.