97-річний український тенісист-рекордсмен зіграв з Рафаелем Надалем

97-річний український тенісист Леонід Якович Станіславський, який у липні цього року потрапив до Книги рекордів Гіннеса , зіграв на Майорці із легендарним іспанцем Рафаелем Надалем.

Про це повідомили на сторінці академії іспанця "rafanadalacademy".

Так, харків'янин нарешті реалізував свою мрію, про яку розповідав раніше.

Леонід запитав в Надаля, чи можуть вони разом зіграти, на що італієць відразу погодився. Як відомо, 35-річний Надаль п’ять разів у кар'єрі завершував сезон у статусі першої ракетки світу та двічі перемагав на Олімпійських іграх.

У власній академії іспанця спортсмени провели кілька розіграшів, після чого вирушили на особисту бесіду.

У мережі з'явилися фотографії того, як українець грав з легендою світового тенісу.

97-річний Леонід Станіславський зіграв з Рафаелем Надалем (instagram.com/rafanadalacademy)

Зазначимо, що ветеран з Харкова у 97-річному віці тренується тричі на тиждень і взимку і влітку та є найкращим гравцем світу у своїй віковій категорії.