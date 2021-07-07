97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса за игру в теннис: фото героя

В Книгу рекордов Гиннеса попал 97-летний украинец Леонид Яковлевич Станиславский. Он стал самым возрастным теннисистом планеты, который активно участвует в соревнованиях.
Радостной новостью о достижениях спортсмена поделилась руководитель Национального реестра рекордов (НРР) Украины Лана Ветрова.
"7 июля эксперты НРР осуществят официальную церемонию объявления мировым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса знаменитого харьковчанина", - пишет Ветрова.
По ее словам, организация в течение почти двух лет контактировала с судьями Гиннеса, чтобы там признали достижения Леонида Яковлевича.
Теперь он официально признан самым возрастным теннисистом на планете, который участвует в соревнованиях в возрастной категории 90+.
Фото: 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/Лана Ветрова)
А вот национальным рекордсменом Украины Леонид Станиславский стал уже давно. В 2017-м он получил титулы как "Самого почтенного возраста теннисист" и "Самого почтенного возраста человек, которая осуществила спуск на троллеи".
Секрет успеха спортсмена прост: на протяжении почти 30-ти последних лет он трижды в неделю тренируется и зимой и летом.
7 июля в 19:00 Леонид Яковлевич Станиславский получит свой диплом мирового рекордсмена в Харькове.
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