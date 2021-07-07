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97-річний українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса за гру в теніс: фото героя

Автор: Світлана Мащенко

До Книги рекордів Гіннеса потрапив 97-річний українець Леонід Якович Станіславський. Він став найстаршим тенісистом планети, який активно бере участь у змаганнях.

Радісною новиною про досягнення спортсмена поділилася керівник Національного реєстру рекордів (НРР) України Лана Вєтрова.

"7 липня експерти НРР здійснять офіційну церемонію оголошення світовим рекордсменом Книги Рекордів Гіннеса знаменитого харків’янина", - пише Вєтрова.

За її словами, організація протягом майже двох років контактувала з суддями Гіннеса, щоб там визнали досягнення Леоніда Яковича.

Тепер він офіційно визнаний найстаршим тенісистом на планеті, який бере участь у змаганнях у віковій категорії 90+.

Фото: 97-річний українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/Лана Вєтрова)

А от національним рекордсменом України Леонід Станіславський став вже давно. У 2017-му він здобув титули як "Найповажнішого віку тенісист" та "Найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї".

Секрет успіху спортсмена простий: протягом майже 30-ти останніх років він тричі на тиждень тренується і взимку і влітку.

7 липня о 19:00 Леонід Якович Станіславський отримає свій диплом світового рекордсмена в Харкові.

Раніше ми писали, що український майстер макраме зв'язав велосипед і потрапив в Книгу рекордів.

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