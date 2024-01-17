У 93 роки тіло і серце 40-річного: чемпіон з веслування розкрив секрети молодості

Почав займатися спортом після 70 років

Результати Річарда Моргана показують, що у всьому він є зразком здорового старіння - 90-річна людина з серцем, м'язами та легенями, як у людини вдвічі молодша за неї.

Але в іншому він звичайна людина: колишній пекар і виробник акумуляторів зі скрипучими колінами, який не займався регулярними вправами, поки йому не виповнилося 70 років, і який досі тренується здебільшого у сараї на задньому дворі.

Попри те, що його заняття фітнесом почалися в пізнішому віці, на цей час він проїхав на веслуванні майже 10 разів навколо земної кулі та виграв чотири чемпіонати світу. Так що ж, питали дослідники, вплинули на його старіє тіло вправи в пізньому віці?

Що зробило Моргана особливо цікавим для дослідників, то це те, що він не почав займатися спортом або фізичними вправами, поки йому не виповнилося 73 роки. Вийшовши на пенсію і на той час дещо не в собі, він відвідував тренування з веслування з одним зі своїх онуків, конкурентоспроможним студентським веслярем. Тренер запропонував йому скористатися однією з машин.

Річард Морган з дружиною (скриншот)

Що показало дослідження

Вчені запросили Моргана, якому на той момент було 92 роки, до лабораторії фізіології Університету Лімеріка в Ірландії, щоб дізнатися більше, виміряти його зростання, вагу та склад тіла, а також зібрати докладну інформацію про його дієту. Вони також перевірили його обмін речовин, роботу серця та легень.

Потім вони попросили його сісти на гребний тренажер та провести імітацію дистанції 2000 метрів на час, одночасно контролюючи його серце, легені та м'язи.

Морган виявився дев'яностолітнім силачем: його жилясті 165 фунтів на 80 відсотків складаються з м'язів і навряд чи на 15 відсотків із жиру – склад тіла, який можна було б вважати здоровим для людини, яка на десятиліття молодша.

Під час випробування на час його частота серцевих скорочень досягла піка в 153 удари на хвилину, що значно перевищує очікувану максимальну частоту серцевих скорочень для його віку і є одним з найвищих піків, коли-небудь зареєстрованих для людей віком 90 років, як вважають дослідники. , що свідчить про дуже сильне серце.

Його частота серцевих скорочень також дуже швидко наближалася до цього піку, а це означає, що його серце могло швидко постачати працюючі м'язи киснем та паливом. За словами вчених, ця "кінетика поглинання кисню", ключовий показник здоров'я серцево-судинної системи, виявилася порівнянною з такою у типової здорової 30- або 40-річної людини.

Річард Морган на тренуванні (скриншот)

Секрети молодості Річарда Моргана

Дослідники зазначили, що, мабуть, найвражаюче те, що він розвинув цю фізичну форму за допомогою простої та відносно скороченої програми вправ.

Стабільність: Щотижня він гребе близько 30 кілометрів, в середньому близько 40 хвилин на день.

Поєднання легких, помірних та інтенсивних тренувань: близько 70 відсотків цих тренувань легкі, при цьому Морган майже не працює. Ще 20 відсотків йдуть у тяжкому, але терпимому темпі, а останні 10 – з тотальною, ледь стійкою інтенсивністю.

Силові тренування: два чи три рази на тиждень він також тренується з обтяженнями, використовуючи регульовані гантелі, щоб виконати приблизно три підходи випадів та згинань рук, повторюючи кожен рух доти, доки його м'язи не втомляться надто сильно, щоб продовжувати.

Дієта з високим вмістом білка: він їсть багато білка, його щоденне споживання регулярно перевищує звичайну дієтичну рекомендацію (близько 60 г білка для людини його ваги).