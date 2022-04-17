"Держали в подвалах 400 человек": пенсионерка из-под Чернигова рассказала о зверствах оккупантов
Село Ягодное Черниговской области месяц было в оккупации. Местные жители сообщают о зверствах российских солдат и о том, как они обращались с людьми.
Видео с рассказом пенсионерки Валентины поделился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Солдаты РФ держали сотни человек в подвалах, где невозможно было дышать.
Пенсионерка Валентина из села Ягодное рассказала, что у нее во дворе стояла техника оккупантов, из которой пускали "Грады".
Захватчики вначале держали женщину в доме, а затем отвели в подвал, где находилось 400 человек и не хватало воздуха.
"Такие они плохие были! Они над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные, дитя мое. Бегали с оружием и мальчишек наших из села убили. Русские они были еще не очень плохие, они не очень издевались, а эти с Байкала и Урала знали одно слово – самогон. А у нас в селе самогон не гонят, да и пьяниц как таковых нет", – рассказала пожилая женщина.
Кормили российских солдат очень плохо, пайков, очевидно не хватало.
"Их плохо кормили. Яйца они ходили воровали. А наших мальчиков хорошо кормили. Наши – орлы, они как зашли, так слезы на глазах…", - поделилась воспоминаниями Валентина.
Смотрите на видео рассказ украинки.
Как мы писали ранее, в России некоторые мужчины отказываются ехать убивать на войну в Украину, когда им приносят домой повестки.