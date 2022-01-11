"90-е возвращаются - это гоп-стоп": Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением

В Киеве грабители напали на известного теле- и радиоведущего, журналиста, редактора и актера Андрея Куликова. Инцидент произошел в пятницу рано утром возле Воздухофлотского моста.

Пострадавший журналист рассказал, что к нему подошло несколько молодых людей, которые выкрикнули "90-е возвращаются - это гоп-стоп".

После этого его несколько раз ударили по голове и повалили на землю. А дальше угрожали и заставили отдать деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Куликов пешком дошел до ближайшего отделения полиции, где написал советующее заявление. Правоохранители вызвали ему карету скорой помощи. Когда врачи приехали, то проверили у него давление, осмотрели, и отвезли в больницу.

В медучреждении пострадавшему сделали рентген черепа и проверили грудную клетку. Серьезных увечий у Куликова обнаружено не было. Во время интервью у него заметен синяк под левым глазом.

Отметим, что полиции удалось задержать двух нападавших, которые жили в хостеле. Ими оказались 23-летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.

В Киеве задержали злоумышленников, которые напали на журналиста Андрея Куликова и ограбили его (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Один из них находится в статусе обвиняемого за кражу, а второй ранее судим за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотических веществ. Злоумышленникам теперь грозит до 6 лет лишения свободы. Двух других нападавших полиция разыскивает.