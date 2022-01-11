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"90-е возвращаются - это гоп-стоп": Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением

Новина українською →
Киев, Вторник 11 января 2022 22:34
"90-е возвращаются - это гоп-стоп": Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением Фото: Андрей Куликов (скриншот с видео youtube.com/укрінформ)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве грабители напали на известного теле- и радиоведущего, журналиста, редактора и актера Андрея Куликова. Инцидент произошел в пятницу рано утром возле Воздухофлотского моста.

Куликов дал первое интервью после нападения "Магнолии ТВ".

Пострадавший журналист рассказал, что к нему подошло несколько молодых людей, которые выкрикнули "90-е возвращаются - это гоп-стоп".

После этого его несколько раз ударили по голове и повалили на землю. А дальше угрожали и заставили отдать деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Куликов пешком дошел до ближайшего отделения полиции, где написал советующее заявление. Правоохранители вызвали ему карету скорой помощи. Когда врачи приехали, то проверили у него давление, осмотрели, и отвезли в больницу.

В медучреждении пострадавшему сделали рентген черепа и проверили грудную клетку. Серьезных увечий у Куликова обнаружено не было. Во время интервью у него заметен синяк под левым глазом.

Отметим, что полиции удалось задержать двух нападавших, которые жили в хостеле. Ими оказались 23-летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.

&quot;90-е возвращаются - это гоп-стоп&quot;: Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением&quot;90-е возвращаются - это гоп-стоп&quot;: Куликов дал первое интервью после нападения с ограблением

В Киеве задержали злоумышленников, которые напали на журналиста Андрея Куликова и ограбили его (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Один из них находится в статусе обвиняемого за кражу, а второй ранее судим за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотических веществ. Злоумышленникам теперь грозит до 6 лет лишения свободы. Двух других нападавших полиция разыскивает.

Напомним, в Бердянске в новогодний праздник избили школьницу на камеру.

Ранее 13-летний школьник с особой жестокостью избил девочку.

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Киев Андрей Куликов
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