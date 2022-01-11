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"90-ті повертаються - це гоп-стоп": Куликов дав перше інтерв'ю після нападу з пограбуванням

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Київ , Вівторок 11 січня 2022 22:34
"90-ті повертаються - це гоп-стоп": Куликов дав перше інтерв'ю після нападу з пограбуванням Фото: Андрій Куликов (скріншот з відео youtube.com/укрінформ)
Автор: Роман Мирончук

В Києві грабіжники напали на відомого теле- і радіоведучого, журналіста, редактора і актора Андрія Куликова. Інцидент стався в п'ятницю рано вранці біля Повітрофлотського мосту.

Куликов дав перше інтерв'ю після нападу "Магнолії ТВ".

Потерпілий журналіст розповів, що до нього підійшло кілька молодих людей, які вигукнули "90-ті повертаються - це гоп-стоп".

Після цього його кілька разів вдарили по голові і повалили на землю. А далі погрожували і змусили віддати гроші, банківську карту і мобільний телефон.

Куликов пішки дійшов до найближчого відділення поліції, де написав заяву. Правоохоронці викликали йому карету швидкої допомоги. Коли лікарі приїхали, то перевірили у нього тиск, оглянули, і відвезли в лікарню.

У медзакладі потерпілому зробили рентген черепа і перевірили грудну клітку. Серйозних каліцтв у Куликова виявлено не було. Під час інтерв'ю у нього помітний синець під лівим оком.

Зазначимо, що поліції вдалося затримати двох нападників, які жили в хостелі. Ними виявилися 23-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.

&quot;90-ті повертаються - це гоп-стоп&quot;: Куликов дав перше інтерв'ю після нападу з пограбуванням&quot;90-ті повертаються - це гоп-стоп&quot;: Куликов дав перше інтерв'ю після нападу з пограбуванням

У Києві затримали зловмисників, які напали на журналіста Андрія Куликова і пограбували його (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Один з них знаходиться в статусі обвинуваченого за крадіжку, а другий раніше судимий за пограбування, крадіжки і незаконний обіг наркотичних речовин. Зловмисникам тепер загрожує до 6 років позбавлення волі. Двох інших поліція розшукує.

Нагадаємо, в Бердянську в новорічне свято побили школярку на камеру.

Раніше 13-річний школяр з особливою жорстокістю побив дівчинку.

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Київ Андрій Куліков
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