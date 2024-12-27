9 зірок, які народилися в заможних родинах

Далеко не всі знаменитості виходили з простих родин. Деякі з них народилися в заможних сім’ях, де вже з дитинства мали всі можливості для розвитку своїх талантів та кар'єри.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та ще сім зарубіжних зірок, чия шлях до слави почався в оточенні багатства та впливу.
Сім'я акторки має знатне походження в Італії. Її батько обіймав керівну посаду в компанії Revlon, дідусь був відомим тенісистом, а бабуся, Донна Марина Торлонія, належала до дворянського роду і була принцесою.
Брук Шилдс (фото: instagram.com/brookeshields)
Співачка виросла в сім'ї, де батько працював фінансовим консультантом, а мати раніше очолювала відділ маркетингу.
Тейлор Свіфт (фото: Getty images)
Батько Джейка - режисер, а його мати - сценаристка, номінована на премію "Оскар".
Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/jakegyllenhaal)
Вокаліст гурту Maroon 5 є сином Фреда Левіна, творця мережі магазинів одягу M. Fredric.
Адам Левін (фото: instagram.com/adamlevine)
Батько Аріани обіймає посаду генерального директора в дизайнерській компанії Ibi Designs.
Аріана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)
До того, як Кім стала всесвітньо відомою, її ім'я асоціювалося переважно з її батьком, адвокатом Робертом Кардаш'яном. Він здобув популярність завдяки участі в резонансній справі О. Джея Симпсона та був одним з засновників Radio & Records.
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Батьки музиканта займаються незалежною художньою консультаційною діяльністю під назвою Sheeran Lock. Мати, до того ж, має успішну кар’єру дизайнера ювелірних виробів.
Ед Ширан (фото: Вікіпедия)
Батько співачки Біллі Рей Сайрус - відомий кантрі-музикант.
Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)
Світська левиця народилася в родині засновників мережі готелів "Hilton". Її капітал оцінюють у 100 мільйонів доларів.
Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)
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