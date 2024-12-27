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9 зірок, які народилися в заможних родинах

П'ятниця 27 грудня 2024 09:00
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9 зірок, які народилися в заможних родинах Періс Гілтон і Аріана Гранде (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Далеко не всі знаменитості виходили з простих родин. Деякі з них народилися в заможних сім’ях, де вже з дитинства мали всі можливості для розвитку своїх талантів та кар'єри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та ще сім зарубіжних зірок, чия шлях до слави почався в оточенні багатства та впливу.

Брук Шилдс

Сім'я акторки має знатне походження в Італії. Її батько обіймав керівну посаду в компанії Revlon, дідусь був відомим тенісистом, а бабуся, Донна Марина Торлонія, належала до дворянського роду і була принцесою.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Брук Шилдс (фото: instagram.com/brookeshields)

Тейлор Свіфт

Співачка виросла в сім'ї, де батько працював фінансовим консультантом, а мати раніше очолювала відділ маркетингу.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Тейлор Свіфт (фото: Getty images)

Джейк Джилленхол

Батько Джейка - режисер, а його мати - сценаристка, номінована на премію "Оскар".

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/jakegyllenhaal)

Адам Левін

Вокаліст гурту Maroon 5 є сином Фреда Левіна, творця мережі магазинів одягу M. Fredric.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Адам Левін (фото: instagram.com/adamlevine​​​​​​​)

Аріана Гранде

Батько Аріани обіймає посаду генерального директора в дизайнерській компанії Ibi Designs.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Аріана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande​​​​​​​)

Кім Кардашьян

До того, як Кім стала всесвітньо відомою, її ім'я асоціювалося переважно з її батьком, адвокатом Робертом Кардаш'яном. Він здобув популярність завдяки участі в резонансній справі О. Джея Симпсона та був одним з засновників Radio & Records.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ед Ширан

Батьки музиканта займаються незалежною художньою консультаційною діяльністю під назвою Sheeran Lock. Мати, до того ж, має успішну кар’єру дизайнера ювелірних виробів.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Ед Ширан (фото: Вікіпедия)

Майлі Сайрус

Батько співачки Біллі Рей Сайрус - відомий кантрі-музикант.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Періс Гілтон

Світська левиця народилася в родині засновників мережі готелів "Hilton". Її капітал оцінюють у 100 мільйонів доларів.

9 зірок, які народилися в заможних родинах

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton​​​​​​​)

Раніше ми писали про 6 зірок, які ненавидять святкувати Різдво.

Також розповідали про знаменитостей, які боролися з низькою самооцінкою.

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