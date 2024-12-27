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9 звезд, которые родились в богатых семьях

Пятница 27 декабря 2024 09:00
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9 звезд, которые родились в богатых семьях Пэрис Хилтон и Ариана Гранде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Далеко не все знаменитости выходили из простых семей. Некоторые из них родились в состоятельных семьях, где уже с детства имели все возможности для развития своих талантов и карьеры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Тейлор Свифт, Майли Сайрус и еще семи зарубежных звездах, чей путь к славе начался в окружении богатства и влияния.

Брук Шилдс

Семья актрисы имеет знатное происхождение в Италии. Ее отец занимал руководящую должность в компании Revlon, дедушка был известным теннисистом, а бабушка, Донна Марина Торлония, принадлежала к дворянскому роду и была принцессой.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Брук Шилдс (фото: instagram.com/brookeshields)

Тейлор Свифт

Певица выросла в семье, где отец работал финансовым консультантом, а мать ранее возглавляла отдел маркетинга.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Тейлор Свифт (фото: Getty images)

Джейк Джилленхол

Отец Джейка - режиссер, а его мать - сценаристка, номинированная на премию "Оскар".

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/jakegyllenhaal)

Адам Левин

Вокалист группы Maroon 5 является сыном Фреда Левина, создателя сети магазинов одежды M. Fredric.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Адам Левин (фото: instagram.com/adamlevine)

Ариана Гранде

Отец Арианы занимает должность генерального директора в дизайнерской компании Ibi Designs.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Ариана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)

Ким Кардашьян

До того, как Ким стала всемирно известной, ее имя ассоциировалось преимущественно с ее отцом, адвокатом Робертом Кардашьяном. Он получил известность благодаря участию в резонансном деле О. Джея Симпсона и был одним из основателей Radio & Records.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Эд Ширан

Родители музыканта занимаются независимой художественной консультационной деятельностью под названием Sheeran Lock. Мать, к тому же, имеет успешную карьеру дизайнера ювелирных изделий.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Эд Ширан (фото: Википедия)

Майли Сайрус

Отец певицы Билли Рэй Сайрус - известный кантри-музыкант.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Пэрис Хилтон

Светская львица родилась в семье основателей сети отелей "Hilton". Ее капитал оценивают в 100 миллионов долларов.

9 звезд, которые родились в богатых семьях

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Ранее мы писали о 6 звездах, которые ненавидят праздновать Рождество.

Также рассказывали о знаменитостях, которые боролись с низкой самооценкой.

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