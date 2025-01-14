9 запитань для першого побачення: дізнайтесь, чи у вас є майбутнє разом

Професійний консультант Джефф, що спеціалізується на стосунках, створив спеціальний список запитань, які потрібно обговори ти на перших побаченнях.

Вони допоможуть уникнути будь-яких непорозумінь у майбутньому. А завдяки відповідям ви зможете зрозуміти, чи варто рухатися далі з цим партнером.

Чи є хтось, хто думає, що зараз в стосунках з тобою?

Сказати, що у вас немає стосунків - це одне, а знати, що існує людина, яка може думати про зв'язок - це інше.

Навіть, якщо немає бажання продовжувати або стосунки майже припинилися. Це питання дозволить уникнути в майбутньому неприємних сюрпризів.

Яке у тебе визначення зради - як фізичної, так і емоційної?

Люди іноді мають зовсім різні уявлення того, що у стосунках вважається обманом, зрадою. Поговоріть про те, яке значення має флірт з іншими людьми, лайки у соцмережах давніх подружок або бувших бойфрендів.

Те, що може бути прийнятним для вас, може бути неприйнятним для вашого партнера. Тому варто встановити ці межі одразу, щоб згодом не було неприємних ситуацій.

Яких стосунків ти хочеш?

Це одне з найважливіших питань, яке варто ставити на першому побаченні. У сучасному світі існують усі типи динаміки стосунків, а альтернатив моногамії стає дедалі більше. Повірте, вам не захочеться дізнатися про полігамність свого партнера через півроку від початку стосунків.

Якщо ваші типи стосунків та погляди на це не співпадають, то варто про це взнати одразу, щоб не мати серйозних проблем у майбутньому.

Як ти ставишся до того, що з часом ми будемо жити разом?

Переїзд до партнера є частиною очікуваного циклу в певний момент стосунків. Саме так говорить нам суспільство. Але це не обов'язковий пункт.

Варто зрозуміти, що ви з партнером бачите такий розвиток подій однаково або маєте свої певні погляди.

Також уточніть, чи вважає ваш партнер просто випробуванням, переходом до більш зручного та комфортного існування, або чи це буде означати, що ви на шляху до одруження.

Чи є якісь дивні речі, які ти любиш у ліжку?

У кожного є щось особливе, що його збуджує. Незалежно від того, це фетиш, гра з їжею, БДСМ, та що завгодно - немає сорому в тому, що вас збуджує. Звісно, якщо це законно.

Ваша мета не з'ясувати одразу всі смаки партнера, а у тому - чи варто очікувати сюрпризів у ліжку. Інколи вони можуть бути не дуже приємними. Краще розуміти, з ким ви маєте справу.

Що може нас найбільше хвилювати?

Викладіть на стіл усі карти та одразу відверто обговоріть те, що для вас є дуже важливим. Це може бути графік ваших стосунків, ставлення до друзів або батьків, узгодження щодо дітей у майбутньому, різні стилі спілкування, гроші - все, що особисто вас може непокоїти.

Чи готовий ти бути моєю основною емоційною підтримкою?

Ви можете природно припустити, що людина, з якою ви перебуваєте у стосунках, буде вашою основною емоційною підтримкою. Але деякі люди можуть бути до цього не готові.

Спитайте, як буде виглядати ця емоційна підтримка. Оскільки спосіб допомоги однієї людини може не підходити іншій, оскільки потреба зовсім інша.

Якщо партнер не готовий буде основною підтримкою, то запитайте, як він поставиться до того, що це буде хтось інший.

На що у тебе зараз йде багато енергії?

Це питання допоможе вам зрозуміти пріоритети вашого партнера та те, що для нього важливо. Якщо ви віддаєте енергію різним речам, то чи згодні ви на це?

Це може бути творчість, стосунки, сім'я, вечірки, навчання, робота, спорт. Але з часом це може змінитися.

Що я маю знати перед тим, як ми почнемо рухатися вперед?

Це питання також дуже важливе, оскільки часто саме воно призводить до справді чесних та глибоких відповідей. Тут немає плану чи варіантів - потрібно казати те, що спадає на думку і що у майбутньому може викликати непорозуміння.