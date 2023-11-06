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9 закордонних фільмів, які було відзнято в Україні

Закордонні фільми зняті в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Україна - дуже красива і це не секрет. Від наших краєвидів неможливо відірвати очей. Саме тому українські місцеві локації ваблять закордонних режисерів та продюсерів, які знімають популярні фільми.

Про те, які саме фільми були зняті в Україні, розповідає РБК-Україна створивши власну підбірку.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Тенет 

Науково-фантастичний бойовик-трилер 2020 року, написаний та зрежисований Крістофером Ноланом. В центрі сюжету постає секретний агент, який вчиться управляти потоком часу, щоб запобігти нападу з майбутнього.

В цьому фільмі засвітилися київська національна опера, бібліотека імені Володимира Вернадського, а також підрозділ національної поліції. 

 

Ціна правди 

Цей фільм розповідає історію Голодомору, яку головний герой розслідував в українських селах та містах. 

 

Трансформери 3 

Третя частина надпопулярних Трансформерів розповідає історію Чорнобильської катастрофи. Тому, деякі кадри зняті саме у місті Прип’ять. 

 

Будинок літаючих кинджалів 

Красива історія кохання воїна Джинома і його вірної подруги на тлі чудової, чарівної природи. І природа є українська, адже знімальна група понад 70 днів провела у місті Косів, що знаходиться в Івано-Франківській області. 

 

Останній найманець 

Політичні інтриги, що постають у центрі фільму з Жан Клод Ван Дамом у головній ролі показують сцени з Парижу, які насправді було відзнято у Києві. 

 

Гіркі жнива 

Історія фільму розповідає події Голодомору у 1932-1933 роках. Ця англомовна історія повністю відзнята в Україні. 

 

Поліцейська історія 4 

Фільм з Джекі Чаном у головній ролі, який також показав українські краєвиди. У сюжеті актор є поліціянтом, який співпрацює з Інтерполом. 

 

Перевізник 3

За сюжетом фільму, колишній десантник Френк Мартін має непоганий бізнес  перевозить будь-які вантажі по французькому Середземномор’ю і робить свою роботу швидко та якісно. І у третьому сезоні фільму деякі сцени було відзнято в аеропорту та на вокзалі міста Одеси. 

 

І все освітилося 

Історія молодого американця єврейського походження, який  намагається знайти жінку, яка врятувала його дідуся за часів Другої Світової Війни в українському селі. Деякі кадри цього фільму також зняті в Одесі.

Раніше ми писали про 7 українських фільмів, які не поступаються голлівудським.

Також читайте наш матеріал про 6 атмосферних осінніх фільмів для холодних вечорів.

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