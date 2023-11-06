9 зарубежных фильмов, которые снимали в Украине

Тенет

Научно-фантастический боевик-триллер 2020 года, написанный и срежиссированный Кристофером Ноланом. В центре сюжета предстает секретный агент, который учится управлять потоком времени, чтобы предотвратить нападение из будущего.

В этом фильме зажглись киевская национальная опера, библиотека имени Владимира Вернадского, а также подразделение национальной полиции.

Цена правды

Этот фильм повествует историю Голодомора, которую главный герой расследовал в украинских селах и городах.

Трансформеры 3

Третья часть сверхпопулярных трансформеров рассказывает историю Чернобыльской катастрофы. Поэтому некоторые кадры сняты именно в городе Припять.

Дом летающих кинжалов

Красивая история любви воина Джинома и его верной подруги на фоне восхитительной, волшебной природы. И природа украинская, ведь съемочная группа более 70 дней провела в городе Косов, что находится в Ивано-Франковской области.

Последний наемник

Политические интриги, возникающие в центре фильма с Жан Клод Ван Дамом, в главной роли показывают сцены из Парижа, которые на самом деле были сняты в Киеве.

Горькая жатва

История фильма рассказывает о событиях Голодомора в 1932-1933 годах. Эта англоязычная история полностью отснята в Украине.

Полицейская история 4

Фильм с Джеки Чаном в главной роли, также показавший украинские пейзажи. В сюжете актер является полицейским, сотрудничающим с Интерполом.

Перевозчик 3

По сюжету фильма, у бывшего десантника Фрэнка Мартина хороший бизнес перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. И в третьем сезоне фильма некоторые сцены были сняты в аэропорту и на вокзале города Одессы.

И все осветилось

История молодого американца еврейского происхождения, пытающегося найти женщину, которая спасла его дедушку во время Второй Мировой Войны в украинской деревне. Некоторые кадры этого фильма также сняты в Одессе.